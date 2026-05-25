Netflix-Tipp: "Herz aus Stahl" schnell auf dem Bildschirm

Wird ab einem Termin entfernt, ist der Kriegsfilm 'Herz aus Stahl' nach wie vor zu sehen, wenn man noch schnell zuschaut.

Wer Kriegsfilm e mag, sollte diese Tage einen Blick ins Netflix -Abo werfen. Dort gibt es nicht mehr lange einen gelobten Genrevertreter im Stream. Brad Pitt hat sich im Laufe seiner gut 30 Jahre umspannenden Hollywood-Karriere in etlichen Genres ausgetobt.

Dabei darf natürlich auch der Kriegsfilm nicht fehlen, den er 2014 mit "Herz aus Stahl" bekanntem Film könnt ihr aktuell bequem auf Netflix streamen, allerdings nicht mehr lange: Nur noch bis zum 31. Mai 2026 steht euch das Werk dort im Abo zur Verfügung





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