Erfahren Sie, wie Sie auf Netflix schnell finden, welche Filme bald aus dem Abo verschwinden. Der versteckte Suchtrick spart Frust bei der Filmwahl.

Die riesige Auswahl auf Netflix führt oft dazu, dass beliebte Filme unbemerkt aus dem Katalog verschwinden, bevor Nutzer die Chance hatten, sie zu sehen. Dieser Verlust ist besonders frustrierend, wenn man eine endlos lange Merkliste voller vergessener Titel pflegt. Ein einfacher Suchtrick hilft dabei, genau zu erkennen, welche Filme nur noch kurzfristig verfügbar sind, sodass man diese verpassen kann. Der Fokus liegt darauf, alte Schätze oder bisher unbekannte Highlights neu zu entdecken, während die Frist noch läuft.

Versteckte Kategorie zur Verfügung

Die übervolle Netflix-Startseite mit Autoplay-Funktionen und wenigen Filtermöglichkeiten im Menü ist kaum hilfreich, um nach neuen oder bald verschwindenden Titeln zu suchen. Die Rubrik mit den ablaufenden Titeln wird von der Plattform an einem sehr versteckten Ort platziert, sodass sie auf der Startseite fast nie angezeigt wird. Es gibt jedoch einen unkomplizierten Weg, um diese Kategorie jederzeit wiederzufinden und die eigene Motivation zu steigern. Eine nahende Deadline erhöht die Chance, dass man sich endlich für einen Film entscheidet und ihn sieht.

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Suche nach Letzter Chance

Der effektivste Weg, um diese versteckte Liste zu finden, führt über die Desktop-Version der Plattform. Nutzer geben einfach den Suchbegriff in die Suchleiste ein und klicken auf den gleichnamigen Suchvorschlag von Netflix. Dadurch werden die entsprechenden Titel korrekt und übersichtlich angezeigt, sodass man sofort sieht, was noch zur Verfügung steht. Alternativ kann man sich die App auf dem Smartphone oder Tablet ansehen, wobei die Übersichtlichkeit dort leidet. In der mobilen und TV-App zeigt die Suche nach dem entsprechenden Begriff nur eine Auswahl an Filmen, die mit Neuerscheinungen und beliebten Titeln vermischt ist.

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Datum im Detailansicht

Um genau zu wissen, wann ein Film aus dem Abo von Netflix verschwindet, muss man die Detailansicht des jeweiligen Titels öffnen. Dort zeigt Netflix fett gedruckt direkt über der Inhaltsangabe an, bis zu welchem Datum der Titel verfügbar bleibt. Diese Angabe ist entscheidend für die Planung des Kinobesuchs zu Hause. Wer wissen will, welche Filme nur noch für kurze Zeit im Netflix-Abo zu sehen sind, nutzt diese Funktion am besten über die Desktop-Version. So vermeidet man den Frust, entsprechende Filme zu verpassen, und hat immer einen klaren Überblick.

Fazit zur Filmauswahl

Der Markt für Streaminganbieter wächst stetig, weshalb es selbst für Redakteure schwer fällt, den Überblick zu behalten. Die genannten Schritte helfen dabei, die Motivation zum Schauen zu steigern und die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen. Indem man diese kleinen Tricks anwendet, lässt sich das Gefühl vermeiden, etwas Wichtiges zu verpassen. Es lohnt sich also, ab und zu nach diesen speziellen Kategorien zu suchen, um das Streaming-Erlebnis zu verbessern.