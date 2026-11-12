Netflix Twilight Serie: Besetzung für Edward und Bella bestätigt

Netflix aktualisiert die Twilight Saga als Animationsserie. Sadie Stanley und Julian Grey übernehmen die Hauptrollen. Sinead Daly schreibt das Drehbuch.

Netflix bereitet die Rückkehr der Vampirewelt mit einer neuen Animationsreihe vor. Die Plattform arbeitet aktuell an einer Adaptation der bekannten Romanreihe. Ziel ist es, die legendäre Geschichte um den Vampir Edward und die Sterbliche Bella aus einer neuen Sichtweise zu erzählen. Erste Informationen zur Besetzung der Hauptfiguren liegen nun vor und geben einen ersten Eindruck von der Umsetzung dieses lang erwarteten Projekts.

Neue Perspektive auf die Twilight Saga

Die Grundlage für diese Produktion bilden die vier Romane von Stephenie Meyer. Diese wurden zwischen 2008 und 2012 bereits in fünf Kinofilmen verfilmt. Die neue Serie wird die Handlung des ersten Romans erneut erzählen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass der Fokus auf Edward Cullen liegt. Bella Swan steht nicht mehr im absoluten Mittelpunkt der Erzählung. Diese Änderung soll den Charakteren und ihrer Dynamik eine frische Tiefe verleihen.

Also read Netflix veröffentlicht "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" - neuen Prequel 2028

Die Ankündigung für diese Animationsserie erfolgte bereits im Jahr 2024. Seitdem ist das Projekt im Entwicklungsprozess. Die Umstellung auf Animation ermöglicht eine visuelle Freiheit, die in den Live-Action-Filmen nicht gegeben war. Netflix möchte damit ein jüngeres Publikum ansprechen. Gleichzeitig soll die treue Fanbasis der Bücher und Filme nicht vernachlässigt werden.

Stimmen für die Hauptcharaktere gefunden

Sadie Stanley wird die Rolle der Bella Swan in der neuen Serie übernehmen. Stanley ist den Zuschauern unter anderem aus der Serie Karate Kid: Legends vertraut. Sie spielte 2019 die Hauptrolle in der Realverfilmung von Kim Possible. Diese Erfahrung bringt sie in die Synchronisation der schüchternen, aber starken Heldin ein. Die Wahl zielt darauf ab, eine authentische Stimme für die Figur zu finden.

Advertisement

Julian Grey wird die Stimme von Edward Cullen leihen. Grey ist bereits aus Produktionen wie Fear the Walking Dead und Matrix Resurrections bekannt. Seine Erfahrung mit komplexen Charakteren macht ihn zur geeigneten Wahl für den vampirischen Hauptdarsteller. Diese Besetzung signalisiert ein hohes Produktionsniveau. Die Kombination der beiden Schauspieler verspricht eine starke chemistry in der neuen Reihe.

Netflix hat diese Besetzungsentscheidungen noch nicht offiziell bestätigt. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Darsteller aus den früheren Filmadaptionen zurückkehren. Taylor Lautner spielte beispielsweise die Rolle des Jacob Black. Die Suche nach den Stimmen für diese Figur sowie für Billy Black war bereits im Sommer 2026 bekannt gegeben worden. Die aktuelle Nachricht konzentriert sich nun speziell auf die zentralen Vampirfiguren.

Kreatives Team und Produktionsstruktur

Sinead Daly fungiert als federführende Drehbuchautorin und ausführende Produzentin. Sie bringt umfangreiche Erfahrung in der Produktion von genreübergreifenden Serien mit. Zu ihren früheren Projekten gehören The Walking Dead: World Beyond und Raised by Wolves. Auch die Serie Tell Me Lies geht auf ihre Arbeit zurück. Zudem war sie an der Netflix-Produktion The Get Down beteiligt.

Daly wird die Texte für die Animationsserie verfassen. Ihre vorherige Arbeit zeigt eine Präferenz für emotionally intensive Narrative. Dies passt gut zu den Themen von Liebe, Tod und Unsterblichkeit, die in der Twilight Saga zentral sind. Die Doppelrolle als Autorin und Produzentin sorgt für eine enge inhaltliche Abstimmung. Dies könnte die Qualität des Endprodukts signifikant steigern.

Advertisement

Pläne für Staffeln und Veröffentlichung

Kevin Beggs, der Chef von Lionsgate Television, erwähnte im November 2026 Pläne für zwei Staffeln. Er sprach von einem entsprechenden Auftrag für diese Ausdehnung der Serie. Netflix hat diese Anzahl der Staffeln bislang noch nicht bestätigt. Es ist möglich, dass das Projekt noch größer angelegt wird als ursprünglich bekannt.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. Die Zuschauer müssen weiterhin auf offizielle Ankündigungen warten. Die Verzögerung seit der ersten Meldung im Jahr 2024 deutet auf einen sorgfältigen Entwicklungsprozess hin. Die Animation erfordert viel Zeit für die visuelle Ausgestaltung. Die genaue Form der Veröffentlichung bleibt ebenfalls unklar.

Die Spannung um die neue Interpretation einer populären Saga steigt weiter an. Die Verbindung aus neuer Perspektive und erfahrenem kreativen Team weckt große Erwartungen. Fans der ursprünglichen Romane werden besonders auf die Änderung des Erzähfokus gespannt sein. Die Animationstechnik soll eine Brücke zwischen alten und neuen Fans schlagen. Das Ergebnis wird zeigen, ob dieser Weg erfolgreich ist.