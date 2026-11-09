Netflix übernimmt Power: Alle 6 Staffeln ab 9. November

Ab dem 9. November streamt Netflix alle 63 Folgen der US-amerikanischen Crime-Serie Power. Die Serie gilt als high-octane Gangster-Drama mit hoher Suchtgefahr.

Die Plattform Netflix erweitert ihr Streaming-Angebot um eine der populärsten US-amerikanischen Crime-Serie n. Ab dem 9. November steht die gesamte Serie Power dem Abo-Kundenkreis für den sofortigen Konsum zur Verfügung. Zuschauer müssen dabei nicht auf einzelne Episoden warten, da das vollständige Archiv inklusive aller sechs Staffeln direkt bereitsteht. Diese Entscheidung von Netflix markiert einen signifikanten Schritt in der Strategie, etablierte Hits aus anderen Netzwerken für die eigene Plattform zu gewinnen.

Kernhandlung um Drogenboss James St. Patrick

Die Handlung von Power konzentriert sich primär auf die Figur James Ghost St. Patrick, verkörpert vom Schauspieler Omari Hardwick. In New York lebt dieser Charakter ein Leben von scheinbarer makelloser Perfektion. Er ist finanziell sehr wohlhabend, verheiratet und führt den renommierten Nachtclub Truth in Manhattan im Stadtteil Manhattan. Diese äußere Hülle täuscht jedoch über eine tiefgreifende Dualität hinweg. Hinter der Fassade eines erfolgreichen Unternehmers verbirgt sich eine extrem gefährliche Zweitidentität. Ghost etabliert sich als einer der mächtigsten und einflussreichsten Drogenbosse in der gesamten Stadt New York.

Also read 07. November 2026 - Die internationale Presseschau

Mix aus Organized Crime und Familiendrama

Fans von Geschichten über organisierte Kriminalität, brutale Machtkämpfe und den schleichenden Aufstieg in der Unterwelt finden in dieser Serie ein passendes Format. Power verbindet klassische Elemente des Gangster-Genres mit den emotionalen Tiefen eines Familiendramas. Die Narrative treibt eine intensive Untersuchung von Loyalität, hartem Verrat und persönlichen Ambitionen voran. Diese Mischung sorgt für eine komplexe Charakterentwicklung, die über die reine Action hinausgeht. Serienfreunde, die tiefere psychologische Konflikte in einem Kriminalrahmen schätzen, sollten Power unverzüglich auf ihre eigene Watchlist setzen.

Rezeption bei Presse und Publikum

Die Gangster-Serie findet sowohl bei der Fachpresse als auch bei der allgemeinen Zuschauerschaft breite Akzeptanz. Die Bewertungen der Zuschauer fallen durchweg positiv aus. Über die Dauer von sechs Staffeln hat Power sich eine sehr treue Fangemeinde aufbauen können. Die Serie wird insgesamt als unterhaltsames Crime-Drama mit einem extrem hohen Suchtfaktor beschrieben. Das Format versteht es hervorragend, kontinuierlich Spannung aufzubauen und regelmäßig neue Konflikte zu generieren.

Advertisement

Machtkämpfe, Verrat, überraschende Wendungen und persönliche Dramen sorgen dafür, dass viele Folgen den Zuschauer direkt in den Bann ziehen. Laut vorliegenden Daten bewerten 81 % aller Zuschauer die Serie insgesamt positiv. Dies ist jedoch nur der durchschnittliche Schnitt über alle sechs Staffeln hinweg. Einzelne Teile können noch bessere Ergebnisse vorweisen. So erreicht beispielsweise die zweite Staffel sowie die fünfte Staffel einen perfekten Score von 100 % Zustimmung bei den Nutzern.

Kritik an Handlung und Drehbüchern

Nichtsdestotrotz kommt Power nicht ganz ohne Kritik davon. Einige Kritiker bemängeln die teilweise als überladen empfundene Handlung. Auch bekannte Genre-Klischees werden in der Serie deutlich sichtbar. Zudem wirken manche Drehbücher und spezifische Plot-Twists bei näherer Betrachtung etwas konstruiert. Trotz dieser Mängel bleibt die Serie eine der beliebtesten im Genre. Die Serie bietet einen hohen Unterhaltungswert und gilt als vergleichbar mit etablierten Klassikern des Genres. Fans von Shows, die intensive Dramatik mit hoher Produktionsqualität verbinden, finden hier ein umfangreiches Angebot.

Folgen für Zuschauer und Streaming-Strategie

Für Serienfans bedeutet die Verfügbarkeit bei Netflix einen klaren Vorteil. Alle 63 Folgen der Serie können ohne zusätzliche Kosten oder gebundene Laufzeiten angesehen werden. Die Entscheidung, alle Staffeln auf einmal verfügbar zu machen, unterstützt das Phänomen des Binge-Watching. Zuschauer können die gesamte Geschichte am Stück erleben, ohne auf wöchentliche Episodenfreischaltungen warten zu müssen. Dies verstärkt die immersive Wirkung der Geschichte um James St. Patrick und seine Doppelrolle. Die Plattform profitiert von der hohen Nachfrage nach etablierten, bewährten Inhalten. Power fügt sich nahtlos in das bestehende Programm ein und bietet eine solide Grundlage für das Unterhaltungsangebot im November.