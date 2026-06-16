Netflix verfilmt BookTok-Hit Icebreaker: Hockey-Romanze kommt als Serie

Netflix sichert sich die Verfilmungsrechte an Icebreaker, dem gefeierten Roman vonHannah Grace. Die Produktion der Serie, die eine Eiskunstläuferin und einenHockey-Kapitän in den Mittelpunkt stellt, ist bereits in Arbeit. Showrunnerin AmandaLasher und ein erfahrenes Produktionsteam setzen die beliebte BookTok-Geschichteum. Fans hoffen auf eine treue Adaption der gefühlvollen und leidenschaftlichenRomanze.

Die beliebte Hockey-Romanze Icebreaker von Hannah Grace wird von Netflix verfilmt. DieVerfilmung des Buchs, das auf BookTok großen Anklang fand und monatelang dieBestsellerlisten anführte, befindet sich in Entwicklung.

Als Showrunnerin fungiertAmanda Lasher, bekannt aus Gossip Girl. Jade Bartlett, die an Doctor Strange in theMultiverse of Madness mitarbeitete, ist Co-Autorin und Executive Producer. DieProduktion übernehmen neben Netflix auch Unwell Productions. Die Handlung folgt derEiskunstläuferin Anastasia Allen, die für die Olympischen Spiele trainiert, bis dieSchließung einer Eishalle sie dazu zwingt, die Eisfläche mit dem Hockeyteam zuteilen.

Ausgerechnet der Hockey-Kapitän Nathan Hawkins springt für ihrenausgefallenen Partner ein und zwischen ihnen entsteht eine sprühende Anziehungskraft. Die Serie soll emotionale, humorvolle und leidenschaftliche Momente bieten, ähnlichwie das Buch. Bisher gibt es noch kein Releasedatum, frühestens 207 könnte dieSerie starten. Unter Fans gibt es gemischte Reaktionen: Viele freuen sich auf dieAdaption, andere sind skeptisch.

Die Besetzungsentscheidungen werden entscheidendfür den Erfolg sein. Bis zur Bekanntgabe der Schauspieler wird noch etwas Zeitvergehen





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