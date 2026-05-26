Netflix veröffentlicht "Avatar - Der Herr der Elemente" und "Avatar" von 줄리언 전 감독의 새로운 시즌 2

Netflix has released the first trailer for the upcoming "Avatar" sequel "Avatar - The Last Airbender" and Jeremy Shada's new season 2 of "Avatar".

Netflix hat den ersten Trailer zum neuen ' Avatar '-Finale " Avatar - Der Herr der Elemente" veröffentlicht. Mit Spannung erwartet wird, dass diese Serie sowohl in westlicher Animation als auch japanischen Anime eine Glaubensfrage aufwirft.

Fans haben die Gelegenheit, untereinander zu diskutieren, ob western oder jap. Anime besser ist. Dies führt aber auch dazu, dass man sich für einen anderen Verlauf oder ein anderer Stil entscheidet. Beide Serien wurden in Live-Action aufgenommen, wobei "One Piece" bisher die besseren Rezensionen (Rotten Tomatoes) aufweist.

Leider hat "Avatar" in der Startwoche jedoch weniger Zuschauer (16,8 Mio. vs. 21,2 Mio. von "One Piece") erreicht. Die "Avatar"-Serie scheint auch "Der Herr der Elemente" zu enthalten. Einige Fans meinen, dass die "Avatar"-Serie im Vergleich zu "One Piece" aufwendiger und teurer ist. Beide Serien kosten relativ gleich viel, und es ist auch nicht eindeutig klar, welche Serie besser ist oder ob die Live-Action-Versionen besser oder schlechter sind als die Animationsversionen.

Grundlage ist "Buch 2: Erde", in dem Aang, Sokka und Katara versuchen, Lord Ozai und die Feuernation ausser Finanzál zu bekämpfen, und dabei die Erdbeherrschung ausüben, was nicht einfach ist





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