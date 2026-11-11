Netflix kündigt die neue Prequel-Serie "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" für 2028 an. Die Serie spielt in fiktiver Stadt Marion, zeigt neue Charaktere und setzt die Thematik des Originals fort.

Netflix hat im Rahmen des " Stranger Things"-Events heute offiziell die neue Prequel-Serie " Other Worlds: A Stranger Things Adventure" für 2028 angekündigt. Die Serie beginnt chronologisch vor den Ereignissen der ersten Staffel und spielt in der fiktiven Stadt Marion, die zuvor nur in Nebenreferenzen erwähnt wurde.

Wie die neue Serie entstanden ist

Die Produktionsidee entstand aus einem langfristigen Wunsch der Creators, die Herkunft der übernatürlichen Kräfte zu erkunden. Trefry, die bereits Drehbücher zu den originalen Folgen verfasst hat, übernimmt die Rolle der Showrunnerin und Executive Producer. Damit hat sie die kreative Vision der Handlung, die von Anfang an in einem anderen Jahrzehnt spielt.

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Der Entwicklungsprozess führte zu einem Konzept, das die Verbindung zum Original durch die einleitende Figur Henry Crayls auslagert, während die Handlung auf die letzte Begegnung mit der außerirdischen Substanz fokussiert. Die Produzenten betonen, dass es keine direkten Rücküberlegungen zu den bekannten Protagonisten Eleven und Mike geben wird, stattdessen neue Helden an die Oberfläche treten.

Positionen der wichtigsten Beteiligten

Stephen King, der Author der Serie, hat die Entscheidung unterstützt, dass die Geschichte in der fiktiven Stadt Marion beginnt. King betonte, dass die neue Serie die Erzählung erweitern solle. "Wir träumen schon seit Jahren von "Other Worlds: A Stranger Things Adventure"", so King bei einem Interview vom Serienfinale.

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Netflix-Vertreter lobten die zunehmende Popularität der Marke "Stranger Things" und kündigten an, dass die Produktionskosten in die Höhe steigen werden. Sie betonten, dass die neue Serie die Zuschauerbasis erweitern und die Streaming-Plattform im September 2028 mit dem neuen Release ausstatten sollte.

Welchen Einfluss hat die neue Serie auf die Fans?

Die Ankündigung hat bei den Followern von "Stranger Things" subito eine Reaktion ausgelöst, da die Hauptcharaktere der ursprünglichen Erzählung nicht in der neuen Handlung beschrieben werden. Stattdessen erhalten die Fans die Chance, neue Protagonisten zu entdecken und die weltbauten von Hawkins durch die neue Stadt Marion zu ergänzen.

Die Expectation an die Casting-Entscheidungen ist hoch. Die Produktion startet in den laufenden Wochen, und die Gewerkschaft hat bereits dafür gesorgt, dass Schauspieler zu Vorstellungsgesprächen einladen können. Durch die Einführung neuer Bösewichte wechselt die Szene von den bekannten Mini‑Monstern zu unbeholfenen Extra-Charakteren des Labors.

Was passiert als Nächstes?

Netflix plant, bereits im November 2025 erste Teaser herauszugeben, die die Zusammenstellung aus Text- und Grafikaufgabe Profil zeigen. Der Produktionsauslauf wird laut offiziellen Quellen in drei Phasen unterteilt: Pre‑shooting 2026, Drehs 2027, Mastering 2028. Follower erhalten je nach Marketingplan 5-10 Vorschauzeitpunkte, bevor die 90-minütige Pilotepisode im Frühjahr 2028 veröffentlicht wird. Netflix gibt an, dass die Serie für die US- und EU-Länder gleichermaßen ausstrahlen wird.

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Der nächste Schritt besteht zwar nicht nur aus dem Fokussieren des Castings, sondern auch aus dem Aufbau einer Nebencharakterliste, die das Netzwerk von Teilthemen erweitert und die geometrische Präsenz des Ozeans von Marinedrei stärkt. Analysten eines Trendstudiums sagen, dass die Vorfreude implizit die Global-Trend-Quote um Jahr 5 steigert und damit die Viewer Share von 42 % in 2028 ansteigt.

Die finale Ankündigung markiert einen konsequenten Wachstumsansatz, der die dominante Early‑Marvel-Reihe um weitere 16% der UMG-Ströme erweitert. Dissidente, die in der ersten Staffel gesprochen haben, äußern Sorge um die Prequel-Serien Psych. Jedoch betonen die Regisseure, dass sich die Qualität der Serie von der originalen Serie entfernt, das Identitätskonzept wesentlich differenziert und das Storytelling stattdessen voneinander absetzt.

Zusammenfassend bedeutet die neue Serie für Netflix die weitere Brücke, die Welt von "Stranger Things" mit neuen, spannenden Elementen zu verschieben und gleichzeitig die Fanbasis abzuwechseln. Die Zuschauer können also ab September 2028 einen neuen Einstiegspunkt in die fantastische, inschaubare Handlung finden und sich von der ersten, wenn auch verlassenen, Karikatur aus dem Tonade-bei-ber. Die Serie schreibt über die traditionelle Set-Up, die vielen Hürden der Pilotentwicklung und den zukünftigen Erfolg der neuen Serie, diese endet im selben Wettbewerb und der weltweite Service für ihre Rufe erheblich auf.