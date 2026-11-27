Im August 2027 gastiert die Staatsoper Unter den Linden mit Verdi Opus auf der Berliner Waldbühne. Anna Netrebko singt die Abigaille. Start des Vorverkaufs ist im Dezember 2026.

Am 28. August 2027 verwandelt sich die Berliner Waldbühne für einen einzigartigen Abend in ein unter freiem Himmel gelegenes Opernhaus. Die Staatsoper Unter den Linden präsentiert Giuseppe Verdi s Oper " Nabucco" in dieser historischen Stätte, um eine Lücke im Spielplan zu schließen, die über drei Jahrzehnte besteht. Dieses Spektakel markiert die offizielle Rückkehr der Institution auf die legendäre Freiluftbühne, nachdem der letzte Auftritt mit Mozarts "Zauberflöte" lange zurückliegt. Das Event verspricht, eine der spektakulärsten Inszenierungen der Hauptstadt in dieser Saison zu werden, da es die Kombination aus klassischer Hochkultur und der einzigartigen Atmosphäre der Waldbühne verbindet. Die Produktion stellt sicher, dass das historische Amphitheater für diesen Anlass technisch und künstlerisch optimal für die Opernvorführung gerüstet wird.

Starbesetzung und künstlerische Leitung

Die Hauptrolle der anspruchsvollen Abigaille übernimmt die weltweit renommierte Sopranistin Anna Netrebko. Sie steht bereits seit der Premiere im Oktober 2024 in dieser Rolle auf der Bühne und hat sich in der Partie eingelebt. In der Titelpartie des Nabucco ist der Bassbariton Amartuvshin Enkhbat zu hören, der die komplexen Anforderungen der Rolle übernimmt. Die musikalische Leitung des Abends liegt in den erfahrenen Händen von Dirigentin Simone Young. Das Orchester, das für die Waldbühne halbszenisch eingerichtet wird, ist die Staatskapelle Berlin. Diese Aufstellung sorgt für eine hohe musikalische Qualität, die der besonderen Akustik und dem großen Rahmen der Freiluftbühne gerecht wird. Die Besetzung repräsentiert das aktuelle Profil der Staatsoper und bindet international bekannte Sängerinnen und Sänger ein.

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Historischer Kontext und Inszenierung

Staatsopern-Intendantin Elisabeth Sobotka betont die historische Bedeutung dieses Abends für die Institution. Sie erinnert an den letzten Auftritt der Staatsoper vor mehr als 30 Jahren, der ebenfalls auf der Waldbühne stattfand. Damals gastierte die Oper mit Mozarts "Zauberflöte" in einer halbszenischen Aufführung, was ein ähnliches Format wie die kommende Produktion darstellt. Elisabeth Sobotka verbindet mit dem Abend 2027 auch persönliche Erinnerungen an das vergangene Ereignis. Sie betont, dass sie die Freude hat, an diese Tradition anzuknüpfen. Die Inszenierung soll getragen sein von der Magie der Musik und der unverwechselbaren Atmosphäre der Waldbühne. Dies bietet dem Publikum eine besondere Erfahrung, die sich von der klassischen Theatervorstellung im Haus unterscheidet.

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Die Handlung und musikalische Höhepunkte

Giuseppe Verdi verfasste "Nabucco", das 1842 an der Mailänder Scala uraufgeführt wurde, als seinen ersten großen Erfolg. Die Handlung spielt im antiken Jerusalem und in Babylon und beleuchtet Themen wie Macht, Größenwahn und das Schicksal zweier Völker. Im Mittelpunkt stehen die Konflikte um die Herrschaft und die religiösen sowie politischen Spannungen dieser Epoche. Ein berühmt gewordener Moment ist der Gefangenenchor "Va, pensiero". In diesem Chor besingen die verschleppten Hebräer ihre tiefe Sehnsucht nach ihrer Heimat. Dieser Chorsatz wird aufgrund seiner emotionalen Wirkung und seiner kulturellen Bedeutung oft als inoffizielle Hymne des deutschen Volkes wahrgenommen. Die Inszenierung wird diese bekannten Teile der Oper besonders hervorheben und dem Publikum die historische Tiefe der Story vermitteln.

Erweitertes Ensemble und Vorverkauf

Neben Anna Netrebko und Amartuvshin Enkhbat gehören weitere bekannte Sänger zum Ensemble der Produktion. Ekaterina Buachidze, Alexander Köpeczi und Galeano Salas unterstützen die Hauptdarsteller in ihren jeweiligen Rollen. Zudem werden Mitglieder des Internationalen Opernstudios der Staatsoper in die Inszenierung eingebunden. Diese Mischung aus etablierten Stars und jungen Talenten fördert die künstlerische Vielfalt des Abends. Der Vorverkauf für die Aufführung am 28. August 2027 beginnt am 2. Dezember 2026. Interessierte können sich über diesen Termin informieren, um Tickets für das Ereignis zu erhalten. Die Planung des Vorverkaufs erfolgt frühzeitig, um die Nachfrage für die beliebte Freiluftveranstaltung zu managen. Die Staatsoper erwartet große Resonanz auf dieses event.