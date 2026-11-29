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Wenn ihr euch einen E-Scooter kaufen, aber kein klappriges Teil mit kleinen Reifen haben wollt, das total instabil wirkt, dann solltet ihr jetzt bei Netto reinschauen.

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