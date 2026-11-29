Ein 50-Zoll-TV mit QLED-Display und allen wichtigen Streaming-Apps muss nicht teuer sein.

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). Das entspricht einem Rabatt von 42 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 499,99 Euro. Zusätzlich gibt es einen 30-Euro-Filialgutschein gratis dazu. Der 50-Zoll-Fernseher bietet ein QLED-Display mit 4K-Auflösung und kommt mit vorinstallierten Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+ und YouTube.

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Der Toshiba 50QV1563DDW richtet sich an alle, die einen soliden Allround-Fernseher für Wohnzimmer oder Schlafzimmer suchen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Mit 126 Zentimetern Bildschirmdiagonale bietet das Gerät ausreichend Fläche für Filme, Serien und Gaming. Das QLED-Display liefert eine 4K-Auflösung und unterstützt Dolby-Vision-HDR für kontrastreiche Bilder. Technologien wie TRU-Resolution und MEMC sollen für natürliche Farben und flüssige Bewegungsabläufe sorgen.