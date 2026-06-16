Netzflix-Charts dominieren: 'Das Kanu des Manitu' reaches No. 1 in German Film Rankings

After being the highest-grossing German film of 2025, 'Das Kanu des Manitu' became a Netflix international sensation, scoring a No. 1 ranking in the streaming platform's film and TV show charts. The action-comedy centers on Apache Abahachi and his trusty Ranger, who get into shenanigans with a mysterious criminal conspiracy, dubious adversaries and a legendary vessel. Simultaneously, 'Das Kanu des Manitu� explores themes of friendship, identity and belonging with comically entertaining flair by its creator, Michael Bully Herbig.

Der deutsche Kinohit 'Das Kanu des Manitu' landete zum ersten Mal auf Platz 1 in den Netflix-Charts und löste große Begeisterung aus. Eine mysteriöse Verbrechensserie, Zwielichtige Gegenspieler und eine sagenumschriebene Legende um ein legendäres Kanu sorgen für turbulente Abenteuer für den Apache Abahachi und seinen Gefährten Ranger.

Der Film bietet viel Humor und verhandelt Themen wie Freundschaft, Identität und Zugehörigkeit. Regie führte Michael Bully Herbig und die Drehbuchautoren sind Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Als eine Fortsetzung eines deutschen Kultklassikers wird der Film auf 6,0 von 10 möglichen Sternen bewertet und viele Zuschauer*innen und Kritiker beschreiben den Film als amüsant und unterhaltsam. Die Serie 'The Handmaid's Tale' ist die bessere Western-Serie, die wir empfehlen.

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