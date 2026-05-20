Netzhaut und Osteoporose: KI-Tool könnte Osteoporose Jahre im Voraus erkennen

Forscher aus Singapur und Großbritannien haben untersucht, wie die Netzhaut mit der Osteoporose zusammenhängt. Das Ergebnis: Menschen mit einer biologisch "älter" wirkenden Netzhaut hatten häufiger Osteoporose. Das Augenlicht könnte also mit der Knochendichte zusammenhängen.

Ein einfacher Blick ins Auge – und Ärzte wissen womöglich Jahre vorher, wie stabil unsere Knochen sind. Was lange als "stille Krankheit" galt, könnte künftig früher auffallen: Osteoporose .

Weltweit zählt sie zu den häufigsten altersbedingten Erkrankungen. Viele Betroffene erfahren erst nach einem Knochenbruch von ihrem Leiden. Forscher aus Singapur und Großbritannien haben in einer Studie die Zusammenhänge zwischen der Netzhaut und der Osteoporose untersucht. Das Ergebnis: Menschen mit einer biologisch "älter" wirkenden Netzhaut hatten häufiger Osteoporose.

Die Gesundheit der Augen kann also mit der Knochendichte zusammenhängen. In der Forschung wird das biologische Alter immer wichtiger. Es zeigt, wie stark Organe und Gewebe wirklich gealtert sind – unabhängig davon, wie alt jemand tatsächlich ist. Einfluss darauf haben zum Beispiel Lebensstil, Krankheiten und Gene.

Die Netzhaut kann Hinweise auf Alterungsprozesse im Körper geben. Die bisherige Messmethode ist allerdings kostenintensiv und ohne konkreten Verdacht schwer zugänglich. Doch ein kürzlich entwickeltes KI-Tool namens RetiAGE könnte das ändern. Es prüft anhand von Fotos, ob die Netzhaut biologisch älter erscheint als erwartet.

In Singapur wurde das System an knapp 2000 älteren Erwachsenen getestet. Wer eine biologisch ältere Netzhaut hatte, zeigte tendenziell schwächere an Hüfte und Oberschenkel. Ob sich damit eine spätere Osteoporose Jahre im Voraus vorhersagen lässt, blieb zunächst offen. Das britische Forschungsteam analysierte Daten von 43.938 Personen aus der UK Biobank, die anfangs keine Osteoporose hatten.

Je älter die Netzhaut biologisch wirkte, desto höher war später das Osteoporose-Risiko – pro Anstieg des Netzhaut-Alters um etwa zwölf Prozent. Der Zusammenhang blieb auch unter Berücksichtigung von Faktoren wie Rauchen, Bewegung oder Diabetes bestehen. Besonders gefährlich sind Hüftfrakturen: 20 bis 24 Prozent der Betroffenen starben innerhalb eines Jahres, fast 40 Prozent der Überlebenden konnten danach nicht mehr selbstständig gehen. Die Ergebnisse zeigen, welches Potenzial KI-gestützte Verfahren in der Medizin haben könnten.

Das Auge scheint mehr über die "innere Gesundheit" zu verraten als lange gedacht. Die Untersuchung hat noch experimentellen Charakter, liefert aber Hinweise darauf, dass sich Veränderungen der Netzhaut Osteoporose verursachen oder antreiben





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