Berichte über die Integration von Etikettendruckern per QR-Code, Kosteneffizienz von KI-Produktion, Beweise zur Aaronson-Ambainis-Vermutung im Quantencomputing sowie ein Vergleich der Kosten zwischen BMW iX3, Mercedes-Benz GLC und Volvo EX60.

Etikettendrucker in ein Netzwerk einbinden und mit QR-Codes steuern". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Nur 18 Cent von jedem KI-Dollar kommen laut Studie wirklich in der Produktion an.

Ohne strukturierte Evaluation wird KI-Code zur teuren Illusion. Amazon verpasst seinen Kindles schickere Gehäuse und knackigere Displays. Doch die größte Verbesserung ist von außen nicht zu sehen. Der Ofen 3 heizt nicht nur die Wohnung, sondern schürft nebenher auch Bitcoins.

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Die sollen die Heizkosten drücken. Wir haben ausprobiert, ob sich das lohnt. Ein KI-Start-up hat die Aaronson-Ambainis-Vermutung bewiesen, die Quantenrechnern Grenzen setzt. Was das für Quantencomputing und Cybersicherheit bedeutet.