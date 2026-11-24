Aktuell gibt es den Direct-to-Video-Action-Thriller „Forces Of Nature“ im Abo-Angebot des Streaming-Portals Amazon Prime Video. Ein Grund zur Freude ist das aber trotz Oscar-Gewinner-Superstar Mel Gibson nur bedingt …

Aktuell gibt es den Direct-to-Video-Action-Thriller „Forces Of Nature“ im Abo-Angebot des Streaming-Portals Amazon Prime Video. Ein Grund zur Freude ist das aber trotz Oscar-Gewinner-Superstar Mel Gibson nur bedingt …) sollen die Evakuierung eines Apartementhauses beaufsichtigen – schließlich rast gerade ein Stufe-5-Hurrikan mit einem Tempo von 300 km/h auf die Küste zu.

Aber nicht alle Bewohner*innen befolgen die Anweisungen. So weigert sich etwa Ex-Cop Ray standhaft, sein Zuhause zu verlassen – und dann taucht auch noch eine Gangsterbande auf, die in dem Wohnkomplex nach einem alten Nazischatz sucht …Emile Hirsch, Mel Gibson und vor allem das speziell auf Polizeikräfte abgerichtete Riesenkrokodil, das einer der Hausbewohner in seiner Wohnung hält, liefern deutlich bessere Performances, als man es von den allermeisten VoD-Produktionen gewohnt ist.

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Aber das hilft auch nur bedingt weiter, wenn der eigentliche Kern – nämlich die Action – nur in Mini-Portionen geliefert wird. So erweist sich etwa der Stufe-5-Hurrikan als eher laues Lüftchen – es regnet zwar die meiste Zeit, aber statt für spektakuläre Katastrophen-Bilder zu sorgen, erfüllt der Supersturm hier vor allem die dramaturgische Funktion, dass die Cops wegen der ausgefallenen Funktechnik keine Verstärkung herbeiordern können.

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Außerdem werden die gesichtslosen Gangsterschergen in kurzen, kaum erwähnenswerten Schusswechseln dezimiert. Fazit: Viel Regen, kaum Action - „Force Of Nature“ bietet wenig Spannung und noch weniger Sinn, dafür aber unerwartet viele Charaktermomente und überwiegend gut aufgelegte Schauspieler. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

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