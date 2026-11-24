Ab sofort könnt ihr euch eine richtig spannende und mindestens genauso harte wie mysteriöse Serie auf Netflix ansehen. Das Horrorthriller-Highlight From ist mit 3 Staffeln im Stream vertreten.

Ab sofort könnt ihr euch eine richtig spannende und mindestens genauso harte wie mysteriöse Serie auf Netflix ansehen. Das Horrorthriller-Highlight From ist mit 3 Staffeln im Stream vertreten.ist lange unter dem Radar geflogen.

Zuerst sollte die Serie auf YouTube Red veröffentlicht werden, dann kam sie zu Epix. Daraus wurde MGM+. Doch das alles wird für die meisten ab sofort egal sein: Ihr könnt die ersten drei Staffeln des Mystery-Thriller-Horrors nämlichEigentlich will Familie Mathews nur einen schönen Ausflug unternehmen. Dann landen sie aber in einer kleinenund aus der es kein Entkommen zu geben scheint.

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Niemand kann die Kleinstadt verlassen und nachts trachten mysteriöse Monster nach dem Leben der Bewohner:innen. Von denen gibt es einige in der Ortschaft und sie alle müssen ganz besonders auf der Hut sein. Die Monster besitzen nämlich die Fähigkeit, dieund nähern sich ihren Zielen mit einem zunächst harmlos wirkenden, aber verstörenden Lächeln. Die Opfer werden regelrecht zerfetzt.dürfte mit seinen unzähligen Rätseln und Ungewissheiten vor allem Fans von Lost oder Severance ansprechen.

Was die Härte und sozialen Reibereien angeht, kommt aber auch die The Walking Dead-Community auf ihre Kosten. Die Kritiken beiBisher konntet ihr From vor allem bei denaber endlich auch hierzulande bei Netflix.

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Dem spannenden Serien-Binge-Wochenende steht also nichts mehr im Wege.vierte Staffel , auf die ihr euch freuen könnt: Die wurde erst dieses Jahr veröffentlicht und kann daher vorerst nur bei Paramount+ gestreamt werden.20-stündiger Horror-Marathon From vereint meine Lieblingsserien The Walking Dead und LostDie gute Nachricht lautet: Ja, From bekommt auch noch eine Staffel 5. Die schlechte Neuigkeit ist aber, dass es sich dabei um die finale und somit auch letzte Staffel der spannenden Mysteryserie handeln soll.

Wenn der aktuelle Veröffentlichungsrhythmus beibehalten wird, könnte die fünfte Season From im