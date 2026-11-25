Bei Rossmann gibt es ab sofort eine neue Marke im Sortiment. Die britische Brand gróa setzt auf hormonfreie Pflegeprodukte für Wimpern und Augenbrauen.

Bei Rossmann gibt es ab sofort eine neue Marke im Sortiment. Die britische Brand gróa setzt auf hormonfreie Pflegeprodukte für Wimpern und Augenbrauen. Lange, volle Wimpern und schön dichte Augenbrauen sind leider nicht selbstverständlich.

Bei manchen sind die Wimpern von Natur aus eher kurz oder die Brauen haben kleine Lücken. Das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, schließlich ist jeder anders. Wenn du dir trotzdem etwas mehr Fülle wünschst, gibt es inzwischen einige Möglichkeiten, nachzuhelfen. Zum Beispiel könntest du spezielle Wimpern- und Augenbrauenseren verwenden.

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Ist das interessant für dich, solltest du dir die britische Marke gróa** genauer ansehen. Ab sofort gibt es die Produkte nämlich in Deutschland zu kaufen. Genauer gesagt hat Rossmann das Lash Serum, das Brow Serum und die Wimpernzange vonSeien wir mal ehrlich. Seren für Wimpern und Brauen sind ja nicht neu.

Was macht gróa also anders, wieso sollte man sich die Produkte mal ansehen? Was gróa von vielen anderen Marken unterscheidet, ist vor allem die Formulierung der Produkte. Die Seren bestehen laut Hersteller zu 99 % aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs undProstaglandine sind hormonähnliche Stoffe, die verschiedene Vorgänge im Körper beeinflussen. In Wimpernseren werden sie eingesetzt, weil sie das Wachstum der Wimpern anregen und ihre Wachstumsphase verlängern können.

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Allerdings können sie auch Nebenwirkungen wie Augenreizungen, Rötungen oder eine dunklere Verfärbung der Haut am Lidrand verursachen. gróa setzt stattdessen auf Peptide, die Wimpern und Augenbrauen pflegen und zu einem kräftigen, gesunden Aussehen beitragen sollen. Sie gelten als sanftere Alternative, auch wenn ihre wachstumsfördernde Wirkung bisher noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt ist. Ergänzt wird die Formulierung durch weitere ausgewählte Inhaltsstoffe wie Grüntee-Extrakt, Hyaluronsäure und Cica, die die Härchen zusätzlich pflegen und ihr gesundes Aussehen unterstützen sollen.

Auch optisch macht die Marke einiges her. Das moderne, farbenfrohe Packaging fällt direkt ins Auge. Und mit 19,99 Euro pro Serum liegen die Produkte preislich im mittleren Segment. Ich bin gespannt darauf, die Seren zu testen.

Die Anwendung klingt unkompliziert und lässt sich gut in die tägliche Routine integrieren. Besonders freuen würde ich mich, wenn sich kleine Lücken in meinen Augenbrauen auffüllen und meine Wimpern etwas länger und dichter werden. Die Anwendung der Produkte ist sehr simpel und unkompliziert. Du kannst sowohl das Wimpern- als auch das Augenbrauen-Serum einfach in deine bestehende Routine integrieren.

Das Serum wird einfach auf die gereinigte, trockene Haut aufgetragen. Je nachdem, welches Produkt du verwendest, streichst du mit dem Pinsel über die Brauen oder entlang des oberen Wimpernkranzes, so als ob du einen Eyeliner-Strich ziehst. Das Ganze dauert vielleicht 5 Sekunden. Der Hersteller weist darauf hin, dass du das Serum einmal täglich über mindestens sechs Wochen anwenden solltest, um Ergebnisse zu sehen.

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Wenn du schwanger bist, stillst oder gesundheitliche Beschwerden hast, solltest du vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen. Teste das Serum außerdem zunächst an einer kleinen Hautstelle hinter dem Ohr und warte 24 Stunden, um mögliche Reaktionen auszuschließen. Bei Rötungen oder Reizungen solltest du die Anwendung pausieren oder gegebenenfalls ganz abbrechen. Das Serum kann die Wimpern pflegen und dazu beitragen, dass sie kräftiger und gesünder aussehen.

Ob sie dadurch tatsächlich länger oder dichter wachsen, ist wissenschaftlich bisher nicht ausreichend belegt. Wie deine Wimpern auf das Serum reagieren, lässt sich nur durch Testen herausfinden.. Um Dich regelmäßig per E-Mail mit spannenden, zu Deinen individuellen Interessen passenden Infos aus der bunten Vielfalt an Produkten von uns und unseren ausgesuchten Partnern zu versorgen, bündeln wir die zu Dir gespeicherten Informationen inklusive Deines Nutzungsverhaltens zentral und nutzen sie gemeinsam in unserer Unternehmensgruppe.

** gróa wurde 2015 gegründet und ist eine Sub-Brand der britischen Beauty-Marke UKLASH, die sich die auf Wachstumsseren und Pflegeprodukte für Wimpern, Augenbrauen und Haare spezialisiert ist