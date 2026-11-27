„Under The Skin“ ist einer der ungewöhnlichsten Sci-Fi-Filme der vergangenen 10 Jahre. Obwohl er an den Kinokassen durchfiel, solltet ihr dem einzigartigen Werk mit Scarlett Johansson unbedingt eine Chance geben – zum Beispiel bei HBO Max!

„Under The Skin“ ist einer der ungewöhnlichsten Sci-Fi-Filme der vergangenen 10 Jahre. Obwohl er an den Kinokassen durchfiel, solltet ihr dem einzigartigen Werk mit Scarlett Johansson unbedingt eine Chance geben – zum Beispiel bei HBO Max!

Wenn er auch an euch damals vorbeigegangen ist, könnt ihr ihn jetzt im Abo von HBO Max nachholen!

Advertisement

Advertisement

Alternativ gibt es den Titel abr auch bei Amazon Prime Video:Gerade einmal fünf Millionen Dollar konnte „Under The Skin“ am Box Office erwirtschaften, und hierzulande fand er nur auf hartnäckiges Drängen einiger Kinofans überhaupt seinen Weg auf einzelne Leinwände – der Verleih erlaubte es interessierten Lichtspielhäusern, den Film eigeninitiativ zu zeigen, doch offiziell ist er in Deutschland nur auf DVD und Blu-ray erschienen .liegt die holprige Veröffentlichung keineswegs darin begründet, dass es sich bei „Under The Skin“ um einen schlechten Film handelt – obwohl die FILMSTARTS-Community mit einer Durchschnittsbewertung von 2,8 Sternen eher verhalten auf das dritte Werk von „The Zone Of Interest“-Regisseur Kein Wunder: Statt eines Sci-Fi-Blockbusters ist die Odyssee einer Außerirdischen , die durch Schottland fährt, um ahnungslose Männer in eine so rätselhafte wie bildgewaltige Falle zu locken,“, dann wieder arbeitet Glazer mit halbdokumentarischen Elementen .