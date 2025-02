Neu zugelassener AKT-Inhibitor Capivasertib in Kombination mit Fulvestrant für Patienten mit ER-positivem Brustkrebs

Capivasertib (Truqap) wird in Kombination mit Fulvestrant (Faslodex) zur Behandlung von Patienten mit ER-positivem, HER2-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs zugelassen, der mit Alterationen im PIK3CA/AKT1/PTEN-Signalweg assoziiert ist. Die Zulassung gilt für Patienten, die während oder nach endokriner Therapie ein Rezidiv oder eine Progression der Erkrankung aufweisen.

Seit Juni 2024 ist in der Europäischen Union der bisher einzige verfügbare AKT-Inhibitor Capivasertib ( Truqap ) in Kombination mit Fulvestrant ( Faslodex ) für Patientinnen und Patienten mit Östrogenrezeptor (ER)-positivem, HER2-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs zugelassen, der mit Alterationen des PIK3CA/AKT1/PTEN-Signalwegs assoziiert ist.

Die Zulassung gilt für Patienten und Patientinnen, die während oder nach einer endokrinen Therapie ein Rezidiv oder eine Progression der Erkrankung aufweisen. \„Die antihormonelle Therapie ist sehr effektiv beim ER-positiven Mammakarzinom, aber diese Karzinome entwickeln Resistenzen“, erläuterte Professor Andreas Schneeweiss, Sektionsleiter Gynäkologische Onkologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Der Hauptresistenzmechanismus bei etwa 50% der Betroffenen ist eine Alteration im PIK3CA/AKT1/PTEN-Signalweg. Die Tumorzellen holen sich über diesen alternativen Weg wachstumsstimulatorische Signale und werden damit unabhängig von der ER-vermittelten Wachstumsstimulation.„Wenn man diesen Signalweg zusätzlich zum ER-Signalweg blockiert, kann man die Tumorzelle im günstigsten Fall in die Apoptose treiben“, sagte Schneeweiss. \An der Capivasertib-Zulassungsstudie CAPItello-291 hatten 708 Frauen und Männer mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativen Brustkrebs und Rezidiv oder Progression während oder nach endokriner Therapie teilgenommen. Von diesen wiesen etwa 40% Alterationen in den genannten Genen auf. Bei ihnen führte die Kombinationstherapie Capivasertib/Fulvestrant zu einem um 50% verminderten Risiko für Krankheitsprogression oder Tod im Vergleich zur Kontrollgruppe (Placebo/Fulvestrant). Die progressionsfreien Überlebenszeiten (PFS) lagen im Median bei 7,3 versus 3,1 Monaten bei einem medianen Follow up von 12,7 Monaten. Dieser PFS-Vorteil war unabhängig von der Vorbehandlung mit einem CDK4/6-Inhibitor, einer Chemotherapie oder dem Vorliegen von Lebermetastasen zu beobachten. Hinsichtlich der Verträglichkeit zeigte sich unter der Kombinationstherapie ein „handhabbares Verträglichkeitsprofil“, so Schneeweiss. Schwere Nebenwirkungen traten bei 16,1% versus 8% der Patientinnen in der Gesamtpopulation der Studie auf, 13% der Intervetionsgruppe brachen die Therapie ab (Kontrollgruppe: 2,3%). \Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) empfiehlt aktuell Capivasertib plus Fulvestrant in der Zweitlinie des metastasierten HR+/HER- Mammakarzinoms.





