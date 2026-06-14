Neuanfang bei Fortuna Düsseldorf: Trainer Ende unter Druck

Trainer Andreas Ende steht nach mehreren Auswärtspleiten und einem Kaderumbruch vor großen Herausforderungen. Mit Sportvorstand Samir Arabi, der bereits in Bielefeld ähnliche Situationen meisterte, gibt es jedoch Hoffnung auf eine positive Entwicklung in der 3. Liga.

Für Trainer Andreas Ende beginnt bei Fortuna Düsseldorf eine neue, aber nicht minder schwierige Herausforderung. Nachdem er den Klub in der Vorsaison vor dem Abstieg bewahrt hatte, steht er nun vor dem Neuaufbau in der 3.

Liga. Die Heimauftritte gegen Dynamo Dresden und den späteren Erstliga-Aufsteiger SV Elversberg wurden zwar jeweils mit 3:1 gewonnen, doch die Auswärtsbilanz ist katastrophal: Drei Pleiten in der Fremde, null Punkte. Endes Punkteschnitt von 1,2 Zählern pro Spiel hätte auf eine Saison hochgerechnet rund 40 Punkte bedeutet - genug für den Klassenerhalt. Doch die Realität ist eine andere.

Aktuell stehen nur 13 Profis unter Vertrag, und Leistungsträger wie Elia Egouli, Sima Suso und sogar Vize-Kapitän Tim Oberdorf stehen vor dem Absprung oder haben sich noch nicht zu Fortuna bekannt. Die Fans sind gespalten: Einige glauben an Endes Fähigkeiten, andere befürchten einen erneuten Abstiegskampf. Doch Ende hat einen Trumpf im Ärmel: Sportvorstand Samir Arabi, der genau diese Situation aus seiner Zeit in Bielefeld kennt. Arabi holte 2014 Fortunas Trainerlegende Norbert Meier, um den Abstieg zu verhindern - vergeblich.

Meier blieb, und Arabi verlängerte trotz des Absturzes dessen Vertrag. Der Start in die Drittklassigkeit war holprig, doch Arabi behielt die Nerven. Am Ende stand die Mannschaft im Winter auf Platz eins, stieg als Meister auf und erreichte das Pokal-Halbfinale. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die zeigt, dass Arabi weiß, wie man aus einer schwierigen Lage eine Blütezeit formt.

In Düsseldorf hofft man nun auf eine ähnliche Entwicklung. Allerdings scheint ein direkter Wiederaufstieg aktuell utopisch. Vielmehr ist ein holpriger Start nicht auszuschließen, da die Mannschaft noch nicht eingespielt ist und wichtige Spieler fehlen. Umso wichtiger ist es, dass Ende und Arabi eng zusammenarbeiten.

Arabi bringt Ruhe und Erfahrung mit, die in dieser Phase der Unsicherheit dringend benötigt werden. Von seiner Bielefelder Zeit mit Ex-Fortune Meier weiß er, was am Ende herauskommen kann: Aus einer scheinbar aussichtslosen Situation wurde ein Triumphzug. Ob sich diese Geschichte in Düsseldorf wiederholen lässt, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Ende hat das Vertrauen des Sportvorstands, und die Fans dürfen auf eine kämpferische Mannschaft hoffen.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Neuanfang gelingt oder ob sich die Negativspirale fortsetzt. Mit Arabi an seiner Seite hat Ende zumindest einen strategischen Kopf, der schon oft bewiesen hat, dass er auch in stürmischen Zeiten den Kurs halten kann





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