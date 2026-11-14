Neuauflage der Golem-Filme: Edition Filmmuseum bringt Stummklassiker zurück

Die Edition Filmmuseum veröffentlicht am 3. Dezember 2026 eine vollständig rekonstruierte DVD-Trilogie der Golem-Filme. Entdecken Sie Extras und Hintergrundinfos.

Am 3. Dezember 2026 erscheint das 2-Disc-DVD-Set der Edition Filmmuseum, das die beiden zentralen Stummfilm e " Der Golem" und " Der Golem, wie er in die Welt kam" in bisher unerreichter Qualität zusammenfasst. Diese Veröffentlichung markiert einen historischen Meilenstein für das deutsche Kino, da sie erstmals eine nahezu vollständige Fassung des expressionistischen Horror-Klassikers bereitstellt, der seit Jahrzehnten nur fragmentarisch oder gar nicht zugänglich war. Die Kollektion richtet sich an Sammler und Historiker, die das visuelle Erbe dieser ikonischen Werke bewahren wollen.

Kerninformationen zur DVD-Veröffentlichung

Das DVD-Set enthält die 25-minütige Fassung von "Der Golem", von der jahrzehntelang nur drei Minuten öffentlich bekannt waren. Parallel dazu präsentiert die Edition Filmmuseum die in mühsamer Kleinarbeit rekonstruierte, etwa 90-minütige Version von "Der Golem, wie er in die Welt kam". Diese längere Fassung ist zwar nicht exakt mit der Urfassung identisch, da einzelne Frames nicht gerettet werden konnten, doch der Unterschied zur zuvor kursierenden 76-minütigen Version ist enorm und für die Darstellung der Handlung vernachlässigbar. Der Veröffentlichungstermin ist fest auf den 3. Dezember 2026 datiert, was Fans lange Vorlaufzeiten für Bestellungen bietet.

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Handlung und Regie der Stummfilmdreiteilung

Die Geschichte beginnt mit dem Titel "Der Golem", bei dem Regisseur und Hauptdarsteller Paul Wegener mit Co-Autor Heinrich Galeen zusammenarbeitete. Ein Rabbi erweckt einen aus Lehm geformten künstlichen Menschen zum Leben, der zunächst als helfende Hand dient. Als der Golem sich jedoch in die Tochter des Trödlers verliebt und von dieser abgewiesen wird, wendet er sich gegen seine Schöpfer und richtet Zerstörung an. Im Prequel "Der Golem, wie er in die Welt kam" kehrt Paul Wegener in die Rolle des Rabbi Löw zurück, der den Golem nutzt, um den Kaiser von einem hetzerischen Dekret gegen die jüdische Gemeinde abzuhalten. Die Zusammenarbeit zwischen Wegener und Heinrich Galeen prägte die Ästhetik dieser frühen Werke maßgeblich.

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Stakeholder und kultureller Kontext

Neben Paul Wegener und Heinrich Galeen ist auch der Name Paul Wegener untrennbar mit der Inszenierung verbunden, da er sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur agierte. Bei "Der Golem und die Tänzerin", einer parodistischen Neuinterpretation, wirkte Boese mit, während bei "Der Golem, wie er in die Welt kam" Boese als Regisseur die visuelle Gestaltung unterstützte. Die production wies eine riesige Schar an Statist*innen auf und setzte auf aufwendiges Szenenbild, das die titelgebende Figur eines künstlichen Menschen widerspiegelte. Diese künstlerischen Entscheidungen schufen eine eindringlichere Ästhetik, die den Stoff zu einem Horror-Meilenstein machte.

Zusätzliche Inhalte und historische Bedeutung

Das Set der Edition Filmmuseum bietet mit der Dokumentation "Der Golem, künstliche Menschen und künstliche Intelligenz" sowie der Rekonstruktions-Doku über "Der Golem" umfangreiches Begleitmaterial. Die 71-minütige Dokumentation zur Filmmusik, verfasst von Heilmann Finck, rundet das Paket ab. Zusätzlich sind die wenigen Fragmente von "Der Golem und die Tänzerin" enthalten. Diese Veröffentlichung ist besonders relevant angesichts der aktuellen Debatte über KI, da die Themen des Films eine Gesellschaft zeigen, in der Wohlhabende Ärmere gegeneinander ausspielen. Der Film greift die Verfolgung der jüdischen Gemeinde vorweg und entging wundersamerweise der Zensur durch das NS-Regime.