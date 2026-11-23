Für die geplante „Wetten, dass..?“-Neuauflage mit den Kaulitz-Brüdern hat das ZDF Frank Elstner eingeladen. Das Show-Urgestein lehne ab.

den Erfinder von „Wetten, dass..?

“, Frank Elstner, zur Neuauflage der Show mit Tom und Bill Kaulitz eingeladen. Der erfahrene Moderator sagte jedoch mit Verweis auf sein Alter ab. Auf das neue Moderatoren-Duo ist er dennoch gespannt.

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„Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend. Ich hatte eine sehr nette Einladung vom ZDF für meine Frau und mich erhalten, aber ich muss sie leider absagen – so gern ich auch dabei wäre.

“ sagte der Erfinder der Show gegenüber „ Frank Elstner präsentierte am 14. Februar 1981 die erste Ausgabe von „Wetten, dass..?

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“ aus Düsseldorf. Zu den damaligen prominenten Gästen zählten Curd Jürgens und Barbara Valentin. Bis 1987 stand Elstner als Moderator der Unterhaltungsshow vor der Kamera, bevordas Zepter übernahm. Die Neuauflage möchte Elstner nun lieber von zu Hause aus im Fernsehen verfolgen, statt selbst vor Ort dabei zu sein.

„Ich bin sehr gespannt, wie sich Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren machen. Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird. Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung.

“Ex-Moderator Thomas Gottschalk hat unterdessen angekündigt, dass er sich die Sendung am 5. Dezember nicht ansehen werde. Frank Elstner nimmt diese Aussage seines Nachfolgers allerdings nicht allzu ernst, wie er gegenüber der „Bild“ erklärte: „Das glaube ich ihm nicht. Kann sein, dass sich Thomas an dem Abend lieber mit Freunden trifft.

Aber ich denke schon, dass er sich die Show zumindest in der Mediathek anschauen wird. Dafür ist er doch genauso wie ich mit dieser Show verbunden.

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“Für die Zukunft arbeitet Frank Elstner an neuen Projekten und Fernsehformaten, die sich an ein jüngeres Publikum richten. Seine Parkinson-Erkrankung hat der 84 Jährige nach eigenen Angaben gut unter Kontrolle. Wie er weiter berichtet, geht er weiterhin täglich ins Büro und konzentriert sich auf sein Trainingsprogramm. Damit gelingt es ihm, dieSie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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