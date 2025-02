Neubau für Schulen in Seligenthal: Klostermauern anstatt Stadtraum

Nach jahrelanger Planung und einigen Turbulenzen soll der lang erwartete Neubau für die christlichen Schulen in Seligenthal endlich kommen. Der Stiftungsrat hat beschlossen, dass das neue Gebäude innerhalb der Klostermauern der Zisterzienserinnenabtei errichtet wird.

Endlich herrscht Gewissheit in Seligenthal. Der ersehnte Neubau für die christlichen Schule n in der Landshut er Altstadt soll kommen, aber anders als bisher geplant. Die Zukunft der Schule n sollte damit gesichert sein. Nachdem vor Weihnachten große Aufregung ausgebrochen war und diese sogar die Stadt sowie den Landkreis in Unruhe versetzt hatte, fiel nun im Stiftungsrat der Beschluss, wie es weitergeht.

Es soll ein zusätzliches Gebäude geben, damit die vier Schulen, der Kindergarten und die Nachmittagsbetreuung sich weiterentwickeln können. Mit der 13. Jahrgangsstufe im Gymnasium und dem Beginn der Wirtschaftsschule ab der fünften Klasse kommen insgesamt drei Jahrgänge dazu. Das Gebäude, in dem die Wirtschaftsschule derzeit untergebracht ist, gilt aber als marode. Neue Räume müssen also her. Sie sollen auch errichtet werden, das beschloss der Stiftungsrat der Seligenthaler Schulstiftung einstimmig. Aber diesmal soll innerhalb der gelben Mauern der Zisterzienserinnenabtei gebaut werden. Um zu verstehen, was eigentlich los war, muss etwas ausgeholt werden: Die Schulstiftung Seligenthal – die Schwestern hatten die Trägerschaft vor 24 Jahren abgegeben, aber die Äbtissin behielt umfangreiche Stimmrechte – hatte sich nach jahrelanger Planung mit Stadt und Landkreis Landshut darauf geeinigt, dass ein marodes Gebäude neu gebaut wird. Der Neubau sollte knapp 24 Millionen Euro kosten. Und zwar üppig bezuschusst aus öffentlicher Hand. Das Kloster hätte nichts und die Schulstiftung mit 1,7 Millionen Euro vergleichsweise wenig bezahlen müssen. Aber kurz bevor die Bauplanung in die heiße Phase ging, wählten die Zisterzienserinnen im Sommer 2023 eine neue Äbtissin und diese legte das Projekt auf Eis. Nach mehr als einem Jahr Stillstand riss im Herbst 2024 einigen in der Schulfamilie der Geduldsfaden. Der hinter den Kulissen schwelende Streit kam an die Öffentlichkeit, tobte durch die Leserbriefseiten der Landshuter Zeitung , führte zu einer Petition mit verzweifelten Kommentaren und einer Demonstration im Schulhof. Äbtissin Christiane Hansen gab sich von alldem ungerührt und schwieg weiter. Warum sie die durchfinanzierten Pläne nicht haben wollte, ist der Seligenthaler Schulfamilie bis heute nicht klar. Man vermutet, dass ihr das Gebäude außerhalb der Klostermauern nicht passte. Vielleicht auch der Einfluss der öffentlichen Hand. „Frieden bringt es sicher und Erleichterung“, sagt die Schulleiterin Nun soll jedenfalls ein Neubau innerhalb der Klostermauern geprüft werden. Die „Vorplanung“ dafür soll „zeitnah“ in Auftrag gegeben werden, teilte die Schulstiftung mit. Das Gremium hofft, bis „spätestens 2030/31“ die Baumaßnahmen abzuschließen, was Beobachter für sehr ambitioniert bis utopisch halten. Zumal diese Planungen bei null beginnen. Kehrt nun Ruhe ein? „Frieden bringt es sicher und Erleichterung“, sagt Ursula Weger, die Schulleiterin des Seligenthaler Gymnasiums. Zwar finde sie es nach wie vor schade, dass „wir die optimale Lösung nicht umsetzen können“, aber niemand müsse sich mehr um seinen Job Sorgen. Weger nennt die Pläne für einen Anbau in der Abtei einen „Kompromiss, der gute Schule ermöglicht“, mit dem man zufrieden sein kann. „Wir bleiben attraktiver Player in der Schullandschaft.“ Weger hatte befürchtet, ohne Neubau mittelfristig das Angebot des Gymnasiums einschränken müssen. Ob der Neubau innerhalb der Klostermauern auch so üppig von Stadt und Landkreis Landshut mitfinanziert wird, ist derweil völlig offen. Es habe sich dabei um „freiwillige Leistungen“ gehandelt, nicht um „Pflichtaufgaben“, teilte das Landratsamt mit. Weil sich die Pläne geändert haben, müssen sich Stadtrat und Kreistag erneut damit befassen. Und wegen der Verzögerung waren die Zuschüsse für den erhofften Neubau der Wirtschaftsschule im aktuellen Haushalt ohnehin nicht mehr eingeplant worden





