Neubau Schönhauser Allee Brücke Berlin: Baustart und Sperrungen im November

Ab November beginnen in Berlin die Vorbereitungen für den Neubau der Schönhauser Allee Brücke. Dänenstraße und U-Bahn Zugang sind gesperrt.

Ab Montag, dem 2. November, müssen Autofahrer und Radfahrer in Berlin Geduld aufbringen. In diesem Datum beginnen die lang geplanten Vorbereitungen für die Bauarbeiten zur Erneuerung der Schönhauser Allee Brücke im Stadtteil Prenzlauer Berg. Die Arbeiten selbst starten in der zweiten Novemberwoche, doch bereits vorher sind wichtige Maßnahmen zur Verkehrssicherung notwendig. Diese umfassen die vorübergehende Sperrung der Dänenstraße für Autos und Fahrräder. Zudem wird der nördliche Zugang zum U-Bahnhof Schönhauser Allee vorerst geschlossen, während alle anderen Eingänge weiterhin geöffnet bleiben.

Dänenstraße Sperrung und Einschränkungen

Die Sperrung der Dänenstraße betrifft sowohl den motorisierten Individualverkehr als auch den Radverkehr. Dies ist eine der ersten großen Maßnahmen, die für die Sicherheit während der Bauphase ergriffen werden müssen. Parallel dazu werden auf der Westseite der Schönhauser Allee Brücke sowie auf der Mittelpromenade die ersten Arbeiten anlaufen. Radfahrer müssen damit rechnen, dass die Fahrradabstellanlagen auf der Westseite der Brücke und auf der Mittelpromenade während der gesamten Bauzeit nicht zur Verfügung stehen. Diese Einschränkung erfordert von allen Nutzern des öffentlichen Raums eine erhöhte Flexibilität und Umplanung ihrer Wege.

Also read Fünf Tage nach Freigabe: Schon die erste Sauerei auf Mülheimer Brücke

Verlegung von Versorgungsleitungen

Die eigentlichen Bauarbeiten am Neubau sollen erst im Jahr 2028 beginnen. Bis dahin ist es notwendig, umfangreiche Vorbereitungen zu treffen. Dazu gehört unter anderem die Umlegung von Gas, Wasser und Abwasserleitungen. In einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Mobilität, Klimaschutz und Umwelt wird erklärt, dass für die Aufrechterhaltung der Versorgung der verschiedenen Leitungsunternehmen eine bauzeitliche Verlegung der Versorgungsleitungen über mehrere Jahre erfolgen muss. Diese komplexe Infrastrukturarbeit ist unverzichtbar, um den späteren Neubau stabil und funktionsfähig zu gestalten. Die Koordination verschiedener Versorgungsunternehmen ist dabei eine der Herausforderungen des Projekts.

Advertisement

Barrierefreiheit und Baukosten

Neben der Erneuerung der Brücke selbst steht auch die Modernisierung der Haltestellen der Straßenbahn im Fokus. Diese sollen barrierefrei ausgebaut werden, um die Inklusion im öffentlichen Nahverkehr zu fördern. Das gesamte Bauprojekt soll im Jahr 2032 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten werden vorab auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Diese Summe deckt nicht nur den reinen Bau der Brücke ab, sondern auch die begleitenden Maßnahmen zur Verkehrssicherung und die Anpassung der Infrastruktur. Die lange Dauer des Projekts und die damit verbundenen Einschränkungen erfordern von der Bevölkerung ein hohes Maß an Verständnis und Rücksichtnahme. Die Stadt Berlin erwartet, dass diese Investitionen langfristig zu einer verbesserten Mobilität und Sicherheit in Prenzlauer Berg führen werden.