Nach mehr als 100 Jahren zieht das Kunstmuseum von Memphis um: Der Neubau am Mississippi bietet viel mehr Platz – und zeigt auch Kunst unter freiem Himmel.

Kunstgarten auf dem Dach mit Blick auf den Mississippi: Am 6. Dezember eröffnet das Memphis Art Museum. Memphis bekommt ein neues Kunstmuseum: Das Memphis Art Museum wird am 6.

Dezember in einem Neubau in Downtown direkt am Mississippi eröffnet, wie der Tourismusverband der Südstaaten-Metropole mitteilt. Memphis ist die zweitgrößte Stadt im US-Bundesstaat Tennessee. Bisher war das Museum unter dem Namen Memphis Brooks Museum of Art bekannt und befand sich länger als 100 Jahre in einem Gebäude in Overton Park im Stadtteil Midtown.

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Nun ist die Sammlung unter neuem Namen in das neue Gebäude am Fluss umgezogen, das von Herzog & de Meuron entworfen wurde - das Architekturbüro hatte etwa auch dieZur Eröffnung ist unter anderem eine Fotoausstellung geplant, die zusammen mit dem National Civil Rights Museum entwickelt wurde: „Making Beauty: Hooks Brothers Studio, 1907-1984“ zeigt 150 Fotografien über das Leben der afroamerikanischen Bevölkerung in Memphis und im amerikanischen Süden. Zudem soll es 15 thematische Ausstellungen zu Kunstwerken aus verschiedenen Ländern und Zeiten geben.

Die Sammlung enthält über 10.000 Kunstwerke aus fünf Jahrtausenden aus allen Teilen der Welt. Der Eintritt kostet für Erwachsene rund 25 US-Dollar . Kinder von 5 bis 17 Jahren, Studierende sowie Menschen ab 55 Jahren zahlen weniger. Für Kinder unter 5 Jahren ist die Ausstellung kostenlos.

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Der Neubau an der South Front Street bietet eine frei zugängliche, öffentliche Fläche, die sechsmal größer ist als die des alten Museumsgebäudes in Overton Park. Auf dem Dach des neuen Museums gibt es unter anderem einen großen Kunstgarten - Mississippi-Blick inklusive. Der Skyline Park präsentiert entlang eines etwa 400 Meter langen Weges Skulpturen, Wandmalereien und Installationen. Direkt am Fluss befindet sich zudem ein Amphitheater.

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