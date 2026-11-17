Netflix entfernt im November 2026 mehrere bekannte Titel. Fans müssen sich von Klassikern wie Das Boot verabschieden, während neue Sendungen wie nuhr in Berlin hinzukommen.

Netflix ändert erneut sein Angebot und entfernt im November 2026 verschiedene Filme und Serien von der Streamingplattform. Das Unternehmen überarbeitet regelmäßig sein Portfolio aus unterschiedlichen Gründen, weshalb einige Inhalte nur zeitweise verfügbar sind. Nutzer müssen sich daher auch in diesem Monat von mehreren bekannten Titeln verabschieden, während andere Produktionen die Plattform verlassen.

Verschiedene Titel werden vom Dienst abgemeldet

Das Sortiment bei Netflix unterliegt ständigen Veränderungen, da Lizenzen oft nur für begrenzte Zeit gelten. Dadurch ist nicht jede Produktion, die einmal auf der Plattform zu sehen war, dauerhaft für immer verfügbar. Im kommenden Monat gibt es daher wieder einige Abgänge zu verzeichnen, die für viele Zuschauer einen schmerzlichen Verlust bedeuten könnten. Die genauen Daten für den Austritt mehrerer Produktionen wurden bereits bekanntgegeben.

Also read FC Bayern zerreißt alle Hoffnung auf Titel-Spannung

Düstere U-Boot-Geschichte verlässt die Plattform

Die deutschsprachige Produktion Das Boot nimmt Zuschauer mit in die düstere Welt des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Figuren, deren Wege sich zwischen den gefährlichen Einsätzen deutscher U-Boote und den politischen Machtspielen an Land kreuzen. Dabei geraten sie immer wieder in Situationen, in denen schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Charaktere kämpfen nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um ihre Überzeugungen in einer extremen Kriegssituation.

Junge Dramaserie mit psychiatrischem Hintergrund

Ein weiterer wegfallender Titel handelt von Paul, gespielt von Emilio Sakraya. Der 18-jährige Protagonist leidet an einer bipolaren Störung und kämpft mit extremen Stimmungsschwankungen. Nach einem Suizidversuch wird er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Dort lernt er Toni, gespielt von Tijan Marei, kennen, mit der ihn bald eine besondere Verbindung verbindet. Gemeinsam brechen sie aus und begeben sich auf eine turbulente Reise zwischen Liebe, Freiheit und der Suche nach dem eigenen Glück.

Advertisement

Spezifische Austrittsdaten im November 2026

Für den Ausstieg konkreter Produktionen wurden präzise Termine festgelegt. Am 9. November 2026 wird Easy Virtue - Eine unmoralische Ehefrau vom Service entfernt. Dieser britische Film aus dem Jahr 2008 gehört zu den Titeln, die dann nicht mehr abrufbar sein werden. Ein weiterer bekannter Name, der vom Netz geht, ist Easy Virtue - Eine unmoralische Ehefrau, was für Fans des Genres eine Enttäuschung darstellt. Die genauen Daten der Abmeldungen lassen keine grauen Raum für Interpretation.

Neue Inhalte und Comedy-Specials im Angebot

Neben den Abgängen kommen auch neue Inhalte zur Plattform. So wird das Special nuhr in Berlin am 14. November 2026 verfügbar sein. Dieser Termin markiert einen der wenigen Neuzugänge im November, der von Comedy-Fans erwartet wird. Während sich das Publikum von älteren Serien und Filmen verabschieden muss, bietet Netflix mit neuen Produktionen alternative Unterhaltung. Die Struktur des Angebots ändert sich somit kontinuierlich, um unterschiedliche Geschmäcker anzusprechen und Lizenzkosten zu steuern.