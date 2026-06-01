Neue Angriffe trotz Waffenruhe: US-Armee und Irans Revolutionswächter liefern sich Gefechte

Trotz vereinbarter Waffenruhe haben die USA und Iran neue Angriffe gemeldet. US-Streitkräfte bombardierten Radar- und Drohnenanlagen im Süden Irans, während die Revolutionswächter einen US-Stützpunkt attackierten. Kuwaits Flugabwehr fing feindliche Geschosse ab. Die Eskalation gefährdet die Stabilität in der Golfregion.

Trotz einer derzeit geltenden Waffenruhe haben die USA und Iran jeweils neue Angriffe gemeldet. Die US-Armee griff nach eigenen Angaben am Wochenende Radar- und Drohnenkontrollanlagen im Süden Iran s an.

Die Selbstverteidigungsangriffe richteten sich gegen die Stadt Goruk und die Insel Qeschm nahe der Straße von Hormus, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom. Die iranischen Revolutionswächter griffen derweil nach eigenen Angaben einen Stützpunkt an, der von der US-Armee für Angriffe auf Iran genutzt worden sei. Der Standort wurde in der am Montag von iranischen Staatsmedien verbreiteten Erklärung nicht genannt. Kuwaits Militär hatte kurz zuvor erklärt, dass seine Flugabwehr feindliche Raketen- und Drohnenangriffe abgefangen habe.

Die staatliche Nachrichtenagentur Kuna meldete, dass Luftschutzsirenen ertönten. Im Golfemirat sind US-Soldaten stationiert. Die Flugabwehr sei im Einsatz, teilte der Generalstab der Armee auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche hingen damit zusammen, dass Geschosse abgefangen würden.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitsbehörden Folge zu leisten. Hintergrund der jüngsten Eskalation sind die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran, die sich in den letzten Monaten immer wieder in gegenseitigen Angriffen entladen haben. Ende Februar feuerten die Streitkräfte der Islamischen Republik schon mehrmals Raketen und Drohnen auf Kuwait und andere Staaten am Persischen Golf. Die USA reagierten mit Luftschlägen gegen iranische Milizen in Syrien und dem Irak, die sie für Angriffe auf US-Einrichtungen verantwortlich machen.

Die internationale Gemeinschaft zeigt sich besorgt über die zunehmende Gewalt und ruft zur Zurückhaltung auf. Die Waffenruhe, die vor einigen Wochen unter Vermittlung der Vereinten Nationen vereinbart wurde, scheint brüchig. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, die Abmachung zu verletzen. Die strategisch wichtige Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des weltweiten Öltransports verläuft, rückt erneut in den Fokus.

Die Angriffe auf die Insel Qeschm und die Stadt Goruk könnten darauf abzielen, die Kontrolle über die Meerenge zu beeinflussen. Experten warnen vor einer möglichen Blockade, die die Weltwirtschaft empfindlich treffen würde. Kuwait als Nachbarland und Verbündeter der USA versucht, neutral zu bleiben, kann sich aber der Konfrontation nicht entziehen. Die iranischen Revolutionswächter haben angekündigt, ihre Angriffsfähigkeiten weiter auszubauen, während die USA ihre Militärpräsenz in der Region verstärken.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Waffenruhe halten kann oder ob eine neue Eskalationsspirale droht. Die Zivilbevölkerung in den betroffenen Gebieten leidet unter der Unsicherheit und den ständigen Luftschutzalarmen





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