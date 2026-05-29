Neue Anklage gegen NBA-Profi Terry Rozier: Bestechungsvorwurf im Wett-Skandal

Der langjährige NBA-Spieler Terry Rozier sieht sich mit einem weiteren Anklagepunkt konfrontiert. Ihm wird vorgeworfen, eine hohe fünfstellige Summe als Bestechungsgeld angenommen zu haben, um anderen Personen bei Sportwetten zu helfen. Der Skandal erschüttert die NBA.

Der Skandal um Sport wetten in der NBA weitet sich aus. Der langjährige Profi Terry Rozier (31) sieht sich mit einem weiteren Anklagepunkt konfrontiert. Ihm wird nun zusätzlich vorgeworfen, eine hohe fünfstellige Summe als Bestechung sgeld angenommen zu haben.

Diese Zahlung soll dazu gedient haben, anderen Personen bei Sportwetten zu helfen. Rozier, der seit Oktober wegen Betrugs bei Sportwetten ermittelt wird, wies die Vorwürfe über seinen Anwalt zurück und betonte seine Unschuld. Bereits im Oktober war Rozier festgenommen worden, ebenso wie der ehemalige NBA-Spieler Damon Jones (49) und der Influencer Marves Fairley (34). Während Jones und Fairley sich inzwischen schuldig bekannt haben, bleibt Rozier auf Kaution frei.

Die Kaution beträgt drei Millionen Dollar und ist durch sein Haus abgesichert. Der Fall hat bereits für großes Aufsehen gesorgt, da er die Integrität des Profisports infrage stellt. Die NBA steht vor einem massiven Imageschaden, denn die Vorwürfe gegen einen aktiven Spieler wie Rozier sind beispiellos in ihrer Schwere. Die Liga hat reagiert und Rozier sowie den ebenfalls beschuldigten Trainer Chauncey Billups in unbezahlte Abwesenheit geschickt, bis die Gerichtsverfahren abgeschlossen sind.

Dies zeigt die Ernsthaftigkeit der Situation, denn beide gehören zu den prominentesten Figuren im Basketball. Der Kern der Anschuldigungen dreht sich um ein Spiel im März 2023, als Rozier noch für die Charlotte Hornets auflief. Laut Staatsanwaltschaft soll Rozier ursprünglich 100.000 US-Dollar erhalten haben, um Freunden Wetten auf seine eigene Leistung zu ermöglichen. Letztendlich floss jedoch nur eine Summe von 70.000 US-Dollar.

Der Grund für diesen angeblichen Rabatt: Rozier holte in dem Spiel mehr Rebounds als erwartet. Dieser Umstand wirft den schwerwiegenden Vorwurf auf, dass ein aktiver NBA-Profi bewusst Einfluss auf Wettscheine genommen hat. Die Ermittler gehen davon aus, dass Rozier durch seine Leistung die Wettquoten manipulierte, um den Gewinn seiner Komplizen zu maximieren. Das Spiel selbst war ein normales Saisonspiel, doch die ungewöhnliche Anzahl an Rebounds fiel den Behörden später auf.

Für die NBA ist dies ein massiver Imageschaden, da die Integrität des Wettbewerbs infrage gestellt wird. Die Liga hat bereits reagiert und Rozier sowie den ebenfalls beschuldigten Trainer Chauncey Billups in unbezahlte Abwesenheit geschickt, bis die Gerichtsverfahren abgeschlossen sind. Die Fans und Experten sind entsetzt, denn solche Manipulationsvorwürfe erschüttern das Vertrauen in den Sport. Die Ermittlungen gegen Rozier sind Teil eines größeren Netzwerks.

Im Oktober wurden mehr als 30 Personen festgenommen, denen nicht nur Betrug bei Sportwetten, sondern auch Verbindungen zur Mafia und illegale Pokerspiele vorgeworfen werden. Coach Chauncey Billups, der ebenfalls zu den Festgenommenen zählt, hat die Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Der Fall hat in der Basketballwelt für Aufsehen gesorgt, da er die Grenzen zwischen Spiel und Wettgeschäft aufzeigt. Experten diskutieren derzeit über mögliche Reformen der Wettregulierung im Profisport.

Rozier selbst, der eine lange Karriere in der NBA vorweisen kann und zuvor für Teams wie die Boston Celtics und die Miami Heat spielte, sieht sich nun mit ernsten rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Sein Anwalt betonte, dass man die Vorwürfe entschieden bestreite und alle rechtlichen Schritte einleiten werde, um die Unschuld seines Mandanten zu beweisen. Die nächsten Gerichtstermine stehen noch aus, aber die Öffentlichkeit verfolgt den Fall mit großer Spannung.

Sollte Rozier verurteilt werden, drohen ihm nicht nur eine Haftstrafe, sondern auch ein lebenslanges Spielverbot in der NBA. Der Skandal könnte weitreichende Folgen für die gesamte Liga haben, insbesondere im Hinblick auf die Regulierung von Sportwetten. Die NBA hat bereits Maßnahmen ergriffen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern, doch der Fall Rozier zeigt, dass die bestehenden Kontrollen nicht ausreichen. Die Ermittlungen laufen noch, und es ist unklar, ob weitere Spieler in den Skandal verwickelt sind





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