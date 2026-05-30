Neue Ära der Krebsmedizin: Personalisierte Therapien und Zelltherapien

Der weltweit größte Krebskongress ASCO in Chicago zeigt, dass die Zukunft der Krebsmedizin immer persönlicher wird. Personalisierte Therapien und Zelltherapien gelten als große Hoffnung gegen den Krebs.

Eine neue Ära der Krebsmedizin hat begonnen. Das sagt Professor Michael von Bergwelt, Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie an der LMU München. Der Mediziner ist zu Gast auf dem weltweit größten Krebskongress ASCO in Chicago, und BILD begleitet ihn.

Es ist ein Kongress der Superlative, mit Zehntausenden Experten und Tausenden Studien, der Millionen Krebspatienten Hoffnungen macht. Die Dimensionen: mit 40.000 Experten aus mehr als 100 Ländern gigantisch. Hier, im McCormick Place, dem größten Kongresszentrum Nordamerikas, tauschen sich die Krebsforscher über Durchbrüche und revolutionäre Ansätze der modernen Onkologie aus. Mehrere zehntausend Krebs-Experten aus mehr als 100 Ländern sind extra für den Kongress in die amerikanische Metropole gereist.

Und gleich der erste Tag auf dem ASCO hat gezeigt: Die Zukunft der Krebsmedizin wird immer persönlicher. Eine der spannendsten Innovationen sind personalisierte Therapien. Dafür wird zunächst der Tumor eines Patienten genetisch analysiert. Anschließend entwickeln Forscher einen individuellen Impfstoff, der das Immunsystem gezielt auf die Krebszellen trainieren soll.

Der Hintergrund: Tumore verändern sich ständig und entwickeln häufig Resistenzen. Prof. von Bergwelt erklärt: Therapien von der Stange versagen deshalb bei manchen Patienten. Die Therapien können so perfekt auf die individuellen Tumorzellen abgestimmt oder nachjustiert werden. Weiterer Vorteil: Diese hochgradig zielgerichteten Therapien versprechen auch weniger Nebenwirkungen.

Und auch Zelltherapien gelten als große Hoffnung gegen den Krebs. Dabei werden körpereigene Immunzellen entnommen, im Labor verändert und anschließend wieder zurück in den Körper gegeben, damit sie Krebszellen gezielt angreifen. Einige dieser Therapien werden bereits erfolgreich gegen bestimmte Krebsarten eingesetzt. Zelltherapien haben bei der Behandlung von manchen Lymphdrüsenkrebserkrankungen in den letzten fünf Jahren den Durchbruch gebracht.

Vormals nicht mehr behandelbare Lymphom-Patienten können jetzt bei bestimmten Lymphom-Unterformen in bis zu 40 Prozent der Fälle vermutlich geheilt werden, erklärt Prof. Michael von Bergwelt. Jetzt arbeiten Forscher daran, diese Therapien auch gegen häufige Krebsarten wie Brust-, Lungen- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs wirksam zu machen. Das galt lange als nahezu unmöglich, weil die Tumore laut Prof. von Bergwelt durch eine Kapsel, eine harte Textur und hemmende Botenstoffe für Zelltherapien lange unerreichbar blieben. Doch auf dem ASCO-Kongress zeichnet sich ein Wandel ab.

Experten berichteten über neue Fortschritte, die den Einsatz von Zelltherapien künftig auch bei diesen Krebsarten ermöglichen könnten. Professor Michael von Bergwelt ist Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie am Klinikum der Universität München. Zwischen den Vorträgen wird in den Gängen, Cafés und Sitzungspausen intensiv diskutiert. Für Prof. Michael von Bergwelt zählen genau diese Begegnungen zu den wichtigsten Aspekten des Kongresses.

Denn hier tauschen sich Forscher und Ärzte aus aller Welt über ihre Erfahrungen aus. Das Ziel: die Behandlung von Krebspatienten mit dem neuen Wissen weiter zu verbessern. In den nächsten Tagen werden weitere neue, spannende Daten zu den auf dem Kongress vorgestellten Krebsstudien erwartet. BILD wird darüber berichten und sie von Prof. Michael von Bergwelt einordnen lassen





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