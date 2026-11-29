Nach der dritten Insolvenz übernimmt Erol Köksal das Werk in Hainsberg. Die Produktion pausiert zunächst für Umbau, doch 2027 startet die neue Verarbeitung.

Das traditionsreiche Papierwerk in Hainsberg bei Dresden betreibt seit Monaten keine industrielle Fertigung mehr. Mit der dritten Insolvenz anmeldung verloren in diesem Prozess achtundfünfzig Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze. Nun kündigt ein neuer Eigentümer aus der Türkei eine umfassende Neuausrichtung des Standorts an. Erol Köksal möchte die Fabrik mit türkischem Know-how revitalisieren und den Standort langfristig in die europäische Lieferkette einbinden.

Hinsberg Papier geht dritte Insolvenz ein

Das Unternehmen Hainsberg Papier war bereits in den Jahren 2017 und 2023 in finanzielle Schieflage geraten und musste jeweils ein Insolvenzverfahren anmelden. Der jüngste Verkauf an einen neuen Investor markierte das Ende der bisherigen Produktion, nachdem die Maschinen bereits seit mehreren Monaten stillstanden. Die Schließung war notwendig geworden, da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den alten Produktionszweig nicht mehr tragfähig waren. Die aktuelle Situation stellt somit den Abschluss einer langen Krisenserie dar, die den Standort über Jahre geprägt hat.

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Neuer Eigentümer plant Umstrukturierung

Erol Köksal, der fünfundfünfzigjährige Geschäftsführer und neue Eigentümer, erklärt gegenüber der Medienplattform BILD, dass nach dem erfolgreichen Abschluss der Eigentumsübernahme umfassende technische, wirtschaftliche und strategische Bewertungen zur zukünftigen Ausrichtung vorgenommen wurden. Das Ergebnis dieser Analyse ist eindeutig: Eine sofortige Wiederaufnahme der klassischen Papierproduktion mit den bestehenden Anlagen sei nach dem Verkauf nicht sinnvoll. Stattdessen soll die Produktionskette durch die Verwertung von Altpapier erweitert werden, um künftig papierverarbeitende Tätigkeiten für den europäischen Markt durchzuführen.

Expansionsstrategie mit türkischem Hintergrund

Erol Köksal steht an der Spitze des türkischen Recyclingunternehmens Asya Kağıt, das rund einhundert Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich werden dort dreißigtausend Tonnen Altpapier sortiert und aufbereitet. Dreißig Prozent dieses Materials gehen ins Ausland, unter anderem nach Deutschland, Spanien, Griechenland und Indien. Der Erwerb des Werks in Hainsberg dient der Erweiterung dieser Kette. Um die strategische Entwicklung rechtlich abzusichern, hat der Unternehmer die Hainsberg Papier GmbH beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin registriert. Er bezeichnet den Standort Hainsberg explizit als Beginn einer langfristigen Strategie.

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Energiekosten und Wettbewerb als Hindernisse

Gegen eine sofortige Wiederaufnahme der Papierherstellung sprechen vor allem die hohen Energiekosten in Deutschland sowie der zunehmende internationale Wettbewerb in der Papierindustrie. Diese Probleme haben bereits andere deutsche Papierfabriken in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Aktuell bereitet ein Team von Technikern den Abbau der veralteten Produktionsanlagen vor. Hinzu kommt eine schwache globale Konjunktur, die die Planungen weiter beeinflusst. Vor diesem Hintergrund wird die vollständige Demontage der bestehenden Anlagen durchgeführt, um den Industriestandort neu zu strukturieren und die Infrastruktur an die neuen Anforderungen anzupassen.

Logistikzentrum und neuer Produktionsstart 2027

Der neue Unternehmer benötigt zusätzlichen Platz, der aktuell als Lagerfläche genutzt werden soll. Im Internet bewirbt er den Standort bereits als Logistikzentrum für türkische Unternehmen, die Waren nach Deutschland exportieren möchten. Die geplanten Dienstleistungen umfassen Lagerung, Versand und Vertrieb sowie Verpackung, Etikettierung und sogar den Retour-Service. Für das Jahr 2027 ist jedoch auch eine neue Produktion am Standort Hainsberg geplant. Dabei geht es spezifisch um die Verarbeitung und den Zuschnitt von Papier. Ob frühere Beschäftigte neue Chancen erhalten oder wie viele neue Stellen geschaffen werden, teilte der Unternehmer auf Anfrage nicht mit. Ein neues Kapitel der Papierfabrik Hainsberg hat damit begonnen.