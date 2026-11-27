Eine neue ARD-Doku blickt auf das Leben von Sven Hannawald. Der Skisprung-Star spricht offen über Essstörungen, Anfeindungen und ein überraschendes Namensgeheimnis aus seiner Kindheit.

Ein historischer Vierfach-Triumph machte ihn unsterblich! Im Jahr 2002 vollbrachte Sven Hannawald ein Kunststück, welches zuvor noch keinem Skispringer gelungen war: Bei allen vier Stationen der Vierschanzentournee stand er ganz oben auf dem Podest.

Über einen Zeitraum von acht Monaten hinweg heftete sich ein Kamerateam des Senders an die Fersen des mittlerweile 52 Jahre alten Ex-Athleten, der heute als TV-Experte fürDer Auftakt des Films zeigt die Kindheit eines Jungen mit dem Namen Sven Pöhler. Für etliche Zuschauer ist dieses Detail sicher neu: Erst im Jahr 1991 erhielt der Überflieger seinen heute so bekannten Familiennamen.

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Zu jenem Zeitpunkt gaben sich Mutter und Vater nachträglich doch noch das Jawort.die Pöhler-Kappe trug, kam etwas Wehmut auf“, gesteht der einstige Weltklasse-Athlet. Während seiner Trainer-Ära beim BVB von 2008 bis 2015 hatte der Fußball-Coach den Begriff, der für Lockerheit und Leidenschaft steht, berühmt gemacht. Doch ausgerechnet jene Lockerheit kam Hannawald im Laufe der Karriere abhanden. Komplett ungeschminkt schildert der frühere Schanzen-Star seinen Kampf gegen Magersucht und Depressionen.