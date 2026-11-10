Neue ARD-Serie Die Friesenjunkies: Entzugsklinik auf Sylt mit Otto Waalkes

Die neue ARD-Serie Die Friesenjunkies der Gebrüder Belton behandelt Suchtthemen in einer Sylter Klinik. Premiere ist am 13. November im Ersten und in der Mediathek.

Die Premiere der neuen ARD -Serie " Die Friesenjunkies" fand unter luxuriösen Bedingungen im Delphi-Filmpalast in Berlin statt, wo sich der Ort in eine fiktive Entzugsklinik auf Sylt verwandelte. Zu den Überraschungsgästen gehörte Otto Waalkes, der die Premiere der tragikomischen Serie bereicherte. Die Gebrüder Emil und Oskar Belton, bekannt für den Erfolg "Die Discounter", wechseln mit diesem Projekt die Themenwelt und tauchen tiefer in die Thematik Abhängigkeit und Selbstfindung ein.

Handlungsort Entzugsklinik Isebek auf Sylt

Der Schauplatz der Serie ist die imaginäre Entzugsklinik "Isebek" auf Sylt, in der neun unterschiedliche Patienten der "Gruppe D" um Genesung kämpfen. Statt Wellness-Angeboten stehen hier Gesprächstherapie, Urinkontrollen und gemeinsame Abende im Aufenthaltsraum im Vordergrund. Die Klinik wirbt mit dem Slogan "Isebek - weil Ihre Seele fünf Sterne verdient", was jedoch nicht bedeutet, dass Reichtum oder Status eine Rolle spielen.

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Regisseur und Drehbuchautor Oskar Belton betont gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass Sucht keine Altersunterschiede oder sozialen Klassen kenne. In der Klinik trafen Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen, egal ob sie auf der Straße lebten oder in einer riesigen Villa residierten. Sein Zwillingsbruder und Mit-Regisseur Emil Belton ergänzt, dass es egal sei, ob man Konzernchef ist, Abi gemacht hat oder das Geld vom Arbeitgeber oder der Krankenkasse gezahlt bekommt.

Besetzung und Charaktere der Patienten

Die Hauptfigur Falko, gespielt von Shadi Eck, strandet in der Klinik, um sein Cannabisproblem zu bewältigen. Als notorischer Lügner lernt er die Dynamik unter seinen egozentrischen Mitpatienten kennen. Zu den weiteren Figuren gehört der alkoholabhängige Lebemann Buggi, verkörpert von Martin Brambach, der nach Gesellschaft sucht. Die Zwillinge Josef und Otto, gespielt von den Regisseuren Oskar und Emil Belton selbst, sorgen als Störenfriede für ständige Aufregung.

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Die erfolgreiche Madison, dargestellt von Sylvie Meis, kämpft gegen ihre Medikamentenabhängigkeit. Dazu gesellen sich die draufgängerische Holly (Lera Abova), der reiche Erbe Cyrus (Arman Kashani), die alternde Mode-Ikone Gabi (Nicole Heesters) und der selbstverliebte Schauspieler Roland (Stephan Luca). Über acht Folgen hinweg entfaltet sich eine bitterkomische Geschichte über das Gesehen-Werden, das Bezwingen von Ängsten und das Knüpfen überraschender Freundschaften.

Personal und Dreharbeiten mit Otto Waalkes

Neben den Patienten steht das Personal im Fokus, darunter Dr. Mangerius (Peter Kurth), Tiefenpsychologin Beiersdorf (Pheline Roggan) und die neue Verhaltenstherapeutin Jannika (Marie Lina Smyrek). Sie versuchen, die Klinik mit eigenen Methoden am Laufen zu halten, während Klinikleiterin Kowalke (Marie-Lou Sellem) um die Bettenauslastung fürchtet und Konkurrenz durch eine neue Nachbar-Klinik wahrsagt. Die 27-jährigen Zwillinge Belton schrieben das Drehbuch, führten Regie, spielten Hauptrollen und schnitten die Serie selbst.

Die Brüder, die 2024 mit "Die Discounter" den Deutschen Fernsehpreis gewannen, sahen ihre Karriere als Regisseure als Schicksal, gaben aber an, wahrscheinlich Psychologen geworden zu sein. Für die Recherche sprachen sie mit Experten und Betroffenen, um die Figuren ernst zu nehmen. Trotz des schweren Themas hatte der Cast viel Spaß, was sich in improvisierten Szenen zeigte, bei denen sich sogar echte Tattoos stechen ließen.

Starttermine und Verfügbarkeit im Ersten

Die Serie ist ab dem 13. November ab 23.50 Uhr im Programm des Ersten zu sehen, wobei die Folgen eins bis vier ausgestrahlt werden. Am darauffolgenden Tag, dem 14. November, folgen ab 23.40 Uhr die Folgen fünf bis acht. Parallel dazu ist die gesamte Serie bereits in der ARD Mediathek komplett verfügbar, sodass Zuschauer die Geschichte unabhängig vom线ischen Programmstart bequem nachverfolgen können.