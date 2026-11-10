Neue Ausstellung POLARWELTEN öffnet im Münchner Pineapple Park

Seit 30. Oktober 2026 bietet POLARWELTEN im Pineapple Park München ein immersives 360-Grad-Erlebnis der Arktis und Antarktis. Details zur Ausstellung und dem Tour-Stopp in Köln.

Die faszinierende Welt der Polarregionen ist seit dem 30. Oktober 2026 greifbar nah. Die neue immersive Ausstellung POLARWELTEN hat im Münchner Pineapple Park ihre Türen geöffnet. Besucher tauchen ohne Reise in die eisigen Regionen unseres Planeten ein. Die Eröffnung markiert den Start einer außergewöhnlichen kulturhistorischen und wissenschaftlichen Expedition.

Immersives 360-Grad-Erlebnis im Pineapple Park

Das Herzstück der Präsentation ist ein beeindruckendes 360-Grad-Erlebnis. Rund 25 Minuten lang begleitet Großprojektionen und authentische Naturgeräusche die Teilnehmer durch die Arktis und Antarktis. Gewaltige Eisberge ziehen vorbei, während Wale durch die Ozeane gleiten. Faszinierende Polarlichter erhellen den Himmel in einer visuellen Darstellung. Diese Technik verbindet Naturwunder mit modernster Medientechnik.

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Neben den visuellen Highlights gibt es interaktive Stationen zu entdecken. Eindrucksvolle Tiernachbildungen lassen Eisbären und andere Polbewohner zum Greifen nah erscheinen. Ein nachgebautes Forschungscamp simuliert die Lebensbedingungen unter extremen Klimaverhältnissen. Besucher können die Arbeit der Polarforscher hautnah erleben. Auch das Leben der Inuit wird in diesem Kontext anschaulich erklärt.

Wissenschaft trifft Familienunterhaltung

Die Ausstellung richtet sich an die gesamte Familie. Sie verbindet naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit unterhaltsamer Form. Die ARCO Entertainment GmbH als Veranstalter hat ein Konzept geschaffen, das Bildung und Freizeit bietet. Der Standort in München bietet dazu optimale räumliche Bedingungen. Die Arnulfstraße 195 im Stadtteil Solln wurde ausgewählt.

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Durch die detaillierte Darstellung werden komplexe ökologische Zusammenhänge verständlich. Kinder und Erwachsene lernen gleichzeitig über den Klimawandel. Die Ausstellungsdauer von 25 Minuten ermöglicht einen kompakten Einblick. Dennoch wird die Tiefe der Polarwelten nicht vernachlässigt. Es handelt sich um eine pädagogisch wertvolle Ergänzung zum Schulunterricht.

Veranstalter und Gewinnausschreibung der BILDplus

Die COFO Entertainment GmbH & Co. KG verantwortet die Organisation der Tour. Im Rahmen der Eröffnung wurde ein exklusives Gewinnspiel gestartet. Das Portal BILDplus verlost dabei 10 × 2 Tickets für die Ausstellung. Der Teilnahmeschluss für dieses Angebot war am 08.11.2026 um 23:59 Uhr. Die Gewinner wurden per E-Mail von BILDplus benachrichtigt.

Nur registrierte BILDplus-Kunden mit aktivem Abonnement waren teilnahmeberechtigt. Die Axel Springer Deutschland GmbH ist hier als Medienpartner involviert. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit zu beenden. Teilnehmen durften nur Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausdrücklich ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf eine alternative Vorstellung.

Verlängerung der Tour nach Köln im November

Nach dem Start in München geht die POLARWELTEN-Tour weiter. Ab dem 27. November 2026 ist die Ausstellung in Köln zu sehen. Dort bietet sie Besuchern die Domstadt einen ähnlichen Einblick in die Polarregionen. Die Reise durch das ewige Eis findet auch in der Domstadt statt. Dies erweitert das Publikum deutlich über den bayerischen Raum hinaus.

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Die Tickets für die Münchner Ausstellung waren über die gesamte Dauer gültig. Die An- und Abreise zählt nicht zum Gewinn der Verlosung. Unterkunfts- und Verpflegungskosten müssen selbst getragen werden. Die Daten der Teilnehmer wurden ausschließlich für die Abwicklung verarbeitet. Die Weitergabe an Dritte erfolgte nur zum Versand der Gewinnbenachrichtigung. Die Ausstellung bleibt somit ein fester Term im kulturellen Kalender des Spätherbstes.