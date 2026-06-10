Neue BaFin-Testpflicht für Turbo-Zertifikate ab 2026 und HSBC Marktbeobachtung Mai 2026

Ab Juni 2026 müssen Anleger halbjährlich einen Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. HSBC erweitert seine Masterclass um ein BaFin-Test-Kapitel und veröffentlicht zudem die Marktbeobachtung Mai 2026 zum Thema Reisen unter geopolitischem Druck.

Die Bundesanstalt für Finanzen (BaFin) führt ab Juni 2026 neue Vorgaben für den Handel mit Turbo-Zertifikate n ein. Anleger müssen dann mindestens halbjährlich einen Wissenstest ablegen, um weiterhin mit diesen hebeln Produkten handeln zu dürfen.

Der Test besteht aus mehreren Fragen, von denen mindestens sechs richtig beantwortet werden müssen, um als bestanden zu gelten. Um den方法论ischen Anforderungen gerecht zu werden, hat HSBC sein Bildungsangebot Zertifikate Masterclass um ein spezielles Kapitel zum BaFin-Test erweitert. Dieses Kapitel behandelt alle relevanten Themen, erklärt Hintergründe und mögliche Fragen und ermöglicht es den Anlegern, ihr Wissen in einer praktischen Übung direkt zu überprüfen. Ziel ist es, dass sich Anleger sicher und gut vorbereitet fühlen, wenn sie den offiziellen Test ablegen.

Zusätzlich zur Bildungspflicht veröffentlicht HSBC seine Marktbeobachtung für Mai 2026. Der Bericht trägt den Titel "Reisen mit Gegenwind" und beleuchtet, wie geopolitische Spannungen und Energiepreise die Reisebranche beeinflussen - von Preisen und Routen bis hin zu Buchungstrends. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse 15 Jahre nach der Fukushima-Katastrophe: Was hat sich verändert, was bleibt? Ergänzend werden saisonale Muster im DAX für den Mai sowie die Rolle von Gold und Rohöl als Indikatoren globaler Unsicherheit untersucht.

Chart-Experte Jörg Scherer steuert ein Special zu Gold und eine Analyse des S&P 500 mit dem bekannten Motto "Sell in May" bei. Beim Handel mit Zertifikaten und Hebelprodukten müssen Anleger die Funktionsweise, Chancen und vor allem die Risiken genau kennen. Besonders die erhöhten Risiken bei Hebeln sowie das Ausfallrisiko des Emittenten, abhängig von dessen Bonität, sind kritische Faktoren. HSBC bietet hierzu umfassende Informationen über eine kostenlose Rufnummer und die Website www.hsbc-zertifikate.de.

Wichtige rechtliche Hinweise betonen, dass das vorliegende Dokument lediglich Marketingzwecken dient, keine individuelle Beratung ersetzt und sich nur an Anleger mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich richtet. Historische Wertentwicklungen und Prognosen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Währungsschwankungen bei Produkten in Fremdwährungen können die Rendite beeinflussen. Die steuerliche Behandlung ist individuell und kann sich ändern.

Die Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, jedoch nicht neutral geprüft sind; HSBC übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Basisprospekte, Endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter sind online abrufbar, und Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, diese vor einer Anlageentscheidung zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin ist keine Empfehlung der Wertpapiere. Diese Produkte sind komplex und können schwer verständlich sein





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