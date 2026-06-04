Neue BaFin-Vorgaben für Turbo-Zertifikate: Anleger müssen ab Juni 2026 einen Wissenstest absolvieren

Die BaFin hat neue Vorgaben für den Handel mit Turbo-Zertifikaten eingeführt. Ab Juni 2026 müssen Anleger mindestens halbjährlich einen Wissenstest absolvieren, um weiterhin mit Turbo-Zertifikaten handeln zu können. Wir haben die Zertifikate Masterclass um ein weiteres Kapitel ergänzt, um Anlegern zu helfen, sich gezielt auf den kommenden Wissenstest vorzubereiten.

Neue BaFin-Vorgaben für Turbo-Zertifikate : Anleger müssen ab Juni 2026 mindestens halbjährlich einen Wissenstest absolvieren, um weiterhin mit Turbo-Zertifikate n handeln zu können. Wir haben die Zertifikate Masterclass um ein weiteres Kapitel ergänzt, um Anleger n zu helfen, sich gezielt auf den kommenden Wissenstest vorzubereiten.

Unsere Marktbeobachtung Mai 2026 ist jetzt draußen - mit frischem Blick auf die Märkte zur Jahresmitte. Im Fokus: Reisen mit Gegenwind - wie geopolitische Spannungen und Energiepreise Preise, Routen und Buchungstrends verändern.

Außerdem: 15 Jahre nach Fukushima - was bleibt, was hat sich verändert? Dazu DAX-Saisonmuster im Mai, sowie Gold & Rohöl als Gradmesser globaler Unsicherheit. Abgerundet mit dem Chart-Update von Jörg Scherer: Gold Special & S&P 500 (Sell in May). Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen.

Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers





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