Neue BaFin-Vorgaben für Turbo-Zertifikate: Wissenstest ab Juni 2026

Ab Juni 2026 müssen Anlegerinnen und Anleger einen halbjährlichen Wissenstest absolvieren, um weiterhin mit Turbo-Zertifikaten handeln zu können. Die Zertifikate Masterclass bietet ein neues Kapitel 'BaFin-Test', um Anleger optimal auf den Test vorzubereiten.

Sind Sie bereit für den halbjährlichen Wissenstest im Handel mit Turbo-Zertifikate n? Ab Juni 2026 müssen Anleger innen und Anleger diesen Test bestehen, um weiterhin mit Turbo-Zertifikate n handeln zu können.

Um Sie optimal auf den Test vorzubereiten, haben wir die Zertifikate Masterclass um ein weiteres Kapitel ergänzt. Im neuen Kapitel 'BaFin-Test' behandeln wir alle relevanten Themen, damit Sie sich gezielt auf den kommenden Wissenstest vorbereiten können. Wir erklären Ihnen den Hintergrund und die Fragen, damit Sie genau wissen, worauf es beim Wissenstest zu Turbo-Zertifikaten ankommt. Zum Abschluss können Sie Ihr Wissen direkt überprüfen und den Turbo-Zertifikate-Test selbst durchführen





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