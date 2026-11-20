Forscher des Senckenberg-Instituts in Wilhelmshaven identifizieren zwei neue Bärtierchen-Arten. Die winzigen Tiere wurden im tropischen Atlantik gefunden und zeichnen sich durch seltene Merkmale aus.

Forscher vom Institut Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven haben zwei neuartige Spezies von Bärtierchen entdeckt, die zu den widerstandsfähigsten Lebewesen der Erde zählen. Diese winzigen Organismen, die oft nur wenige Zehntelmillimeter messen, stammen aus dem östlichen tropischen Atlantik und haben sich an extreme Umgebungsbedingungen angepasst. Die Entdeckung unterstreicht die biologische Vielfalt in schwer zugänglichen Meeresgebieten und erweitert das Wissen über die Anpassungsfähigkeit mikroskopisch kleiner Tierchen.

Arten in der Tiefsee entdeckt

Die beiden neuen Arten gehören zu den sogenannten gepanzerten Bärtierchen und wurden am Senghor Seamount, einem Unterseeberg, gefunden. Die Proben für diese Entdeckung wurden bereits im Jahr 2009 vor den Kapverdischen Inseln gesammelt, zeigen aber bis heute neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Der Name Bärtierchen leitet sich von ihrem gedrungenen, bärenähnlichen Körperbau und ihrer tapsigen Fortbewegungsweise ab, während sie sich durch ihre extreme Robustheit auszeichnen.

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Seltene anatomische Merkmale

Eines der neuen Bärtierchen-Exemplare besitzt sogenannte Genitalstacheln, ein Merkmal, das bei diesen Tieren ausgesprochen selten ist. Dabei handelt es sich um kurze, hohle Fortsätze mit kleinen Haken, die mit den inneren Fortpflanzungsorganen verbunden sind. Das untersuchte Tier ist selbst für Bärtierchen besonders klein und weist weniger Krallen auf als andere bekannte Arten, was seine Klassifizierung als neue Spezies untermauert.

Kontext der Meeresfauna

Die Gesamtbilanz der bisherigen Zählungen umfasst aktuell 91 Arten, die vorwiegend in Moosen und Flechten leben, sowie acht Arten, die an der deutschen Meeresküste im Brack- und Salzwasser zu Hause sind. Diese Unterscheidung zwischen terrestrischen und marinen Lebensräumen zeigt die breite Streuung der Bärtierchen-Habitate. Die Forschungsergebnisse veranschaulichen die komplexen ökologischen Nischen, die diese Mikroorganismen besetzen und wie sie sich in unterschiedlichsten Salinitäten und Temperaturen behaupten.

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Forschung und Zukunftsausblick

Roman R. Trokhymchuk als leitender Forscher bei dieser Studie hat die spezifischen anatomischen Details der neuen Art detailliert beschrieben und analysiert. Die Untersuchung der bereits 2009 gesammelten Proben verdeutlicht, wie wertvolle biologische Ressourcen in der Tiefsee noch lange nach der Entnahme neue Einsichten liefern können. Diese Art der Langzeitforschung trägt dazu bei, die Biodiversität in den ozeanischen Ökosystemen besser zu verstehen und zu schützen.

Wissenschaftliche Bedeutung

Die Entdeckung am Senghor Seamount bietet wichtige Hinweise auf die Evolutionsgeschichte und die genetische Vielfalt von tardigraden in abgelegenen Meeresregionen. Durch die Identifizierung dieser neuen, gepanzerten Arten erweitert das Institut Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven das bestehende taxonomische Wissen erheblich. Die Fähigkeit der Tiere, mit extremen Umweltbedingungen zurechtzukommen, macht sie zu interessanten Modellen für die Erforschung von Überlebensstrategien unter Stressbedingungen.