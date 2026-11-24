Entdecken Sie die neuen Berliner Weihnachtsmärkte 2024 in Kreuzberg, Britz und Tegel. Fakten zu Terminen, Orten und Attraktionen für Weihnachtsbesucher.

Der Totensonntag ist in Deutschland offiziell vorbei, woraufhin in Berlin die Weihnachtsmarktsaison beginnt. Bekannte Locations wie der Gendarmenmarkt, das Schloss Charlottenburg und der Alexanderplatz empfangen dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher. Wer die etablierten Klassiker bereits kennt, findet in der deutschen Hauptstadt dieses Jahr auch einige Neueröffnungen vor. Der Tagesspiegel stellt einen Überblick über die neuen Berliner Weihnachtsmärkte bereit und beschreibt deren spezifisches Angebot für die kommende Adventszeit.

Wintermarkt auf der Lohmühleninsel mit Shows

Auf der Lohmühleninsel im Berliner Bezirk Kreuzberg haben sich das Restaurant "Der Freischwimmer" und der Nachtclub "Ipse Ufer" für einen gemeinsamen Wintermarkt zusammengeschlossen. Dieser Markt am Ufer des Flutgrabens ist an vier Wochenenden im November und Dezember geöffnet. Das Angebot umfasst neben klassischen Weihnachtssnacks wie gebrannten Mandeln, Glühwein und Bratwurst auch Stände mit Kunst und Schmuck. Besucher können sich zudem auf Feuershows, DJ-Musik und verschiedene Workshops freuen. Ein echtes Tattoo-Studio sowie die traditionelle Attraktion des Entchenangelns runden das Programm ab.

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Weihnachtsmarkt im Britzer Garten mit Seeblick

Südwestlich der Lohmühleninsel öffnet im Britzer Garten ab Freitag ein Weihnachtsmarkt mit Seeblick seine Pforten. Besucher blicken hier direkt auf den Modellboothafen, an dem Schiffsmodellbauer zwischen April und Oktober ihre Boote ausstellen und ferngesteuert fahren lassen. Geplant ist ein Unterhaltungsprogramm mit Weihnachtsmann-Sprechstunden und einer Feuershow mit Fackeltanz. Livemusik bietet Jack Woodhead, der aus dem Wintergarten Varieté bekannt ist und am Klavier Weihnachtslieder spielen wird. Der Markt findet an den vier Adventswochenenden statt und wird vom Grünen Strandcafé veranstaltet, das sich direkt am Modellboothafen befindet.

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Nachhaltigkeit am Steglitzer Markusplatz

Eintritt zum Weihnachtsmarkt im Britzer Garten kostet nur 2 Euro für Erwachsene und 1 Euro ermäßigt, für Kinder bis einschließlich 5 Jahren ist der Eintritt frei. Im Berliner Südwesten findet erstmals ein Weihnachtsmarkt auf dem Steglitzer Markusplatz statt. Der Markt wird von den sozialen Einrichtungen rund um den Platz und in der Nachbarschaft organisiert, darunter der Verein Klimafreundliches Stadtparkviertel Steglitz e.V., die Evangelische Markus-Kirchengemeinde und die Grundschule am Stadtpark. Der Fokus dieses Marktes liegt auf den Themen Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit. Um dem Motto gerecht zu werden, gibt es eine Tauschbörse für Weihnachtsdeko. Familien und Freunde können an Upcycling-Workshops teilnehmen und dort Gläser winterlich gestalten. An den Marktständen werden unter anderem Festtagsschmuck und Kunst angeboten.

Weihnachtsrummel und Ersatzmarkt in Tegel

Hier kommen die Jahrmarkt-Fans und Familien auf ihre Kosten: Der neue Nordberliner Weihnachtsrummel verbindet Weihnachtsstimmung mit Fahrgeschäften. Der Markt in Tegel dient als Ersatz für den. Neben den klassischen Weihnachtsständen wird es Fahrgeschäfte und Kinderkarussells geben. Gleich nebenan, auf dem Vorplatz der Hallen am Borsigturm, findet ein separater Weihnachtsmarkt statt. Dieser beinhaltet Livemusik und weitere Buden.