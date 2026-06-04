Neue Betrugsmasche am Flughafen: Kriminelle machen Passagiere zu Drogenschmugglern

Kriminelle manipulieren Koffer von Passagieren und füllen sie mit Drogen, um sie als Drogenschmuggler auszugeben. Die Täter tauschen die Banderolen mit den Namen der Passagiere aus und füllen die Koffer mit Drogen. Die Opfer werden dann als Drogenschmuggler ausgestellt und müssen sich gegen die Anschuldigungen wehren. Die Polizei hat bereits mehrere Flughafenmitarbeiter verhaftet, die an der Betrugsmasche beteiligt waren.

Wer am Flughafen seinen Koffer abgibt, denkt vielleicht mal an verspätete Ankunft oder verlorenes Gepäck - doch eine neue Betrugsmasche zeigt, dass es noch schlimmer kommen kann.

Kriminelle machen ahnungslose Passagiere offenbar zu Drogenschmugglern. Das berichtet das kanadische Magazin “CTV News” nach einer investigativen Recherche. Demnach wurden Reisende Opfer einer perfiden Methode, bei der ihr Gepäck gezielt manipuliert wird, wie auchDer Ablauf wirkt zunächst harmlos. Am Check-in-Schalter wird der Koffer gewogen und bekommt eine Banderole mit dem Namen des Passagiers sowie dem Doch genau hier setzen die Täter an.

Sie tauschen die Banderole mit dem Namen aus. Das Schild landet an einem anderen Koffer - und der ist prall gefüllt mit Drogen. Was wie ein Albtraum klingt, ist laut “CTV News” Realität. Insgesamt 17 bekannte Fälle soll es geben.

Betroffen waren unterschiedliche Flüge und Passagiere, der Abflugort war immer Kanada. Wie genau die Täter vorgehen, ist laut der Recherche nicht vollständig geklärt. Im Zuge der Ermittlungen wurden jedoch mehrere Flughafenmitarbeiter verhaftet. Sie sollen Banderolen von Koffern entfernt und an Gepäckstücke angebracht haben, die mit Drogen gefüllt waren.

Im Zielland warteten dann die “Empfänger”. Denn die Drogenkoffer waren zusätzlich mit einem Peilsender ausgestattet. Wurde das Gepäck bei einer Kontrolle herausgezogen, geriet der unschuldige Fluggast in Erklärungsnot. Reisende sollen vorab Fotos und Videos von ihrem Gepäck am Flughafen machen.

So lässt sich dokumentieren, wie der eigene Koffer tatsächlich aussieht, um es später auch “beweisen” zu können. Auch Aufnahmen während des Wiegens am Check-in können helfen. So kann man nachweisen, wie schwer der Koffer bei der Aufgabe war - und ob sich das Gewicht nach dem Einchecken verändert hat





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