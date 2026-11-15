Neue Biathlon-Regel löst Kontroverse aus

Mit dem Start der neuen Biathlon-Saison tritt eine verschärfte Regel zum Tragen der Gewehre in Kraft, die den Schießstand sicherer machen soll. die Änderung fÜhrt jedoch zu starker Kritik bei Spitzensportlern wie Sebastian Samuelsson, die die Regel als rückschrittlich einstufen, und sorgt für Unsicherheit aufgrund der tief verwurzelten Routinen der Athleten.

Neue Biathlon -Regel zur Sicherheit am Schießstand

Starke Kritik von führenden Athleten

Die kommende Biathlon -Saison bringt nicht nur neue Athleten und Wettkampfstätten mit sich, sondern auch eine signifikante Veränderung in den Regularien des Sport s. Zentrale Neuerung ist die Vorschrift, dass die Sport ler ihre Gewehre mit dem Riemen über beide Schultern tragen müssen, bis sie die Schießmatte physisch erreicht haben und wenn sie diese wieder verlassen. Diese Regel gilt für alle Teilnehmer des Weltcup s und zielt darauf ab, die Sicherheit in den sensiblen Bereichen des Schießstand es deutlich zu erhöhen. Bisher war es den Athleten erlaubt oder zumindest toleriert, das Gewehr bereits in den letzten Metern vor der Matte abzunehmen,um Zeit zu sparen und die Routine des Ladens zu beginnen. Diese Praxis wird mit der neuen Saison nun strikt untersagt. Ein Verstoß gegen diese Anordnung führt unmittelbar zur Disqualifikation vom laufenden Wettkampf, was die Strenge der neuen Richtlinie unterstreicht. Die Internationale Biathlon -Union (IBU) begründet die Entscheidung damit, dass das Tragen der Waffe unter Spannung und in der Nähe der Schießposition ein vermeidbares Risiko darstellt, das durch diese Maßnahme minimiert werden soll.

Trotz der offensichtlichen Sicherheitsabsichten stößt die neue Regel bei vielen Spitzensportlern auf erheblichen Widerstand. Zu den lautstärksten Kritikern zählt der schwedische Olympiasieger Sebastian Samuelsson, der die Änderung als rückschrittlich und lächerlich bezeichnet. Er argumentiert, dass die Einführung der Regel den Sport langsamer mache und kein tatsächliches Problem löse, das nicht auch durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen hätte behoben werden können. seine Teamkollegen stehen ihm bei dieser Einschätzung nahe. Viktor Brandt betont ebenfalls, dass die Änderung kontraproduktiv wirke, und Martin Ponsiluoma stellt fest, dass Veränderungen im Biathlon normalerweise darauf abzielen, den Sport schneller und dynamischer zu gestalten, nicht umgekehrt. Diese Position vertritt nicht nur das schwedische Team, sondern ebenfalls Athleten aus Norwegen,einem traditionellen Leistungszentrum des Sports. Die Debatte ist also international und zeigt,dass die Akzeptanz der neuen Richtlinie nicht universell gegeben ist.

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Praktische Hürden und Angst vor Disqualifikationen

Neben der philosophischen Debatte über die Sinnhaftigkeit der Regel bestehen erhebliche praktische Bedenken hinsicHtlich der Umstellung. Die Gewohnheiten der Athleten sind seit Jahren oder sogar Jahrzehnten auf die alte Routine programmiert. Ingrid Landmark Tandrevold, eine vierfache Weltmeisterin im Staffelbewerb, erklärt, dass es äußerst schwierig sei, eine zehnjährig eingeübte Handlung in einer hochstressigen Wettkampfsituation einfach zu modifizieren. ähnliche Äußerungen kamen von Martin Uldal, der seine Angst äußert, dass Athleten unter der Adrenalineinwirkung des Rennens in alte, verbotene Gewohnheiten zurückfallen könnten. Die Konsequenz einer solchen Unachtsamkeit wäre nicht nur ein Zeitverlust, sondern die sofortige Disqualifikation. Diese Angst ist nicht unbegründet, da bereits im Training oder bei ersten Auftaktwettkämpfen Verstöße dokumentiert wurden. So musste eine estnische Biathletin bei einem Testlauf in Idre Fjäll disqualifiziert werden, weil sie ihr Gewehr zu früh abgenommen hatte. Kameras zeigten deutlich, wie sie ihre alte Routine anwandte, obwohl sie den Fehler kurz danach bemerkte und verständlicherweise enttäuscht reagierte.

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Experten wie die schwedische Biathletin Mona Brorsson und der ehemalige Weltstar Björn Ferry bestätigen, das solche Fehler menschlich und vorhersehbar sind. Sie deuten darauf hin, dass die Gesichter der Athleten häufig sofort den Schock und das Verständnis für den begangenen Fehler zeigen, was beweist, dass die Verletzung der Regel nicht aus Bosheit,sondern aus tief verwurzelten Reflexen resultiert. Die Athleten stehen somit vor der enormen Herausforderung, ihr Muskelgedächtnis in kürzester Moment umzuprogrammieren. Für einige, wie die in Deutschland bekannte Biathletin Charlotte Gallbronner, die sich wieder für den IBU-Cup qualifizieren möchte, bedeutet dies, dass jede Sekunde im Training nun unter dem neuen Paradigma steht. die Spannung ist hoch, da die neue Saison bereits in zwei Wochen in Kontiolahti in Finnland beginnt. Die ersten internationalen Rennen werden zeigen,wie schnell sich die Sportler an die neuen Gegebenheiten anpassen können und ob die Sicherheitsziele der IBU ohne massive Leistungsverluste erreicht werden können. Bis dahin bleibt die Diskussion über die Notwendigkeit und Machbarkeit dieser Regel eine der brennendsten Themen in der Biathlon-Community.