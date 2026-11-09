Neue Blu-ray- und DVD-Highlights: Nightborn, The End of Oak Street und Etwas ganz Besonderes

Entdecken Sie die wichtigsten Home-Video-Veröffentlichungen der Woche. Von Rupert Grints Horrordebüt bis zu Anne Hathaways Sci-Fi-Epos.

Die aktuelle Woche bringt eine Reihe signifikanter Home-Video-Veröffentlichungen auf den Markt, die ein breites Spektrum des modernen Kinos abdecken. Zu den Highlights zählen der Horrorthriller " Nightborn" mit Rupert Grint, das Science-Fiction-Abenteuer "The End of Oak Street" mit Anne Hathaway und das Familiendrama "Etwas ganz Besonderes" mit Frida Hornemann. Diese Titel sind ab sofort sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray verfügbar.

Rupert Grints Horrordebüt Nightborn

Rupert Grint ist weltweit für seine ikonische Rolle des Ron Weasley in der "Harry-Potter"-Filmreihe bekannt, die bis 2011 lief. Nach den Dreharbeiten zu den acht Filmen konzentrierte er sich auf Nischenprojekte, ähnlich wie seine ehemaligen Mitstreiter Daniel Radcliffe und Emma Watson. In "Nightborn" kehrt er erstmals seit langem in eine Hauptrolle für ein größeres Projekt zurück. Der Film wurde von der finnischen Regisseurin Hanna Bergholm inszeniert, die bereits mit dem preisgekrönten Body-Horrorfilm "Hatching" im Jahr 2022 auf sich aufmerksam machte. "Nightborn" war 2026 erstmals in den Wettbewerb um den Goldenen Bären bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen.

Also read Streamingwoche: Highlights von Cumberbatch, Chastain und neue Serien

Die Handlung von "Nightborn" ist eine verstörende Familiengeschichte. Grint spielt Jon, einen besonnenen und bodenständigen Briten, der mit seiner Frau Saga, verkörpert von Seidi Haarla, in deren Heimat Finnland auswandert. Das Paar zieht mitten in die Wildnis, wo Sagas Familie ein altes Anwesen besitzt. Alles scheint perfekt, als Saga schwanger wird und das Kind zur Welt kommt. Der Traum vom neuen Leben verwandelt sich jedoch schnell in einen Albtraum, als Saga zunehmend psychische Probleme entwickelt. Das neugeborene Baby verweigert die Muttermilch und zeigt stattdessen einen morbiden Drang nach Blut.

Hanna Bergholm erzählt ein Familien-Drama, das im Verlauf der gut 90 Minuten immer groteskere Horror-Züge annimmt. Obwohl der Film nicht die Massenanziehungskraft eines "Harry-Potter"-Films haben wird, hinterlässt er bei den Zuschauern einen bleibenden Eindruck. Die Produktion wird von Alamode Filmverleih in den Handel gebracht und bietet Fans von psychologischem Horror eine neue, intensive Erfahrung.

Advertisement

Sci-Fi-Epos The End of Oak Street

Die Veröffentlichung von "The End of Oak Street" erfolgt am 12. November. Es handelt sich um einen Science-Fiction-Überlebensschocker, der von David Robert Mitchell inszeniert wurde. Der US-amerikanische Autorenfilmer kehrt damit acht Jahre nach seinem Noir-Thriller "Under the Silver Lake" zurück. Sein neuer Film erinnert stilistisch an das Schaffen von Steven Spielberg und spielt in einem idyllischen Vorstadtgebiet, das durch ein mysteriöses kosmisches Ereignis erschüttert wird. Eine ganze Nachbarschaft findet sich plötzlich an einem unbekannten Ort wieder, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.

Mittendrin in diesem Chaos befindet sich die Familie Platt. Den Vater Greg spielt Ewan McGregor, die Mutter Denise übernimmt Anne Hathaway. Die Kinder werden von Maisy Stella als Audrey und Christian Convery als Brian verkörpert. Was die Platts erwartet, ist eine surreal bedrohliche Realität. Durch die Oak Street jagen saurierartige Wesen, die das friedliche Leben der Anwohner brutal unterbrechen. Um zu überleben, müssen die Familienmitglieder an einem Strang ziehen und das Geheimnis des seltsamen "Tapetenwechsels" lüften.

Das offizielle Plakat und die Trailer des Films deuten bereits auf die bedrohlichen Kreaturen hin, die die Handlung antreiben. Warner Bros. Pictures bringt den Film in den Handel, der sowohl visuell als auch erzählerisch eine Herausforderung für die Charaktere darstellt. Die Mischung aus alltäglichem Familienleben und kosmischer Bedrohung schafft eine einzigartige Atmosphäre, die Wissenschaftsfiktion-Fans ansprechen wird.

Identitätssuche in Etwas ganz Besonderes

Auch "Etwas ganz Besonderes" erscheint am 12. November. Der Film ist ein Familiendrama, das die Identitätssuche einer jungen Frau in der ostdeutschen Provinz thematisiert. Die 19-jährige Frida Hornemann spielt die Hauptrolle der Lea, für die dies die erste Hauptrolle ist. Der Film wurde bei der Berlinale 2026 für den Goldenen Bären nominiert. Die einfache, aber tiefgreifende Frage nach ihrer Persönlichkeit wird Lea bei einer Castingshow gestellt, bei der sie als Sängerin antritt.

Advertisement

Leas Leben ist von familiärem Chaos und Vorurteilen geprägt. Sie ist 17 Jahre alt und weiß auf die Frage nach ihrer wahren Identität keine Antwort. Ihre frisch getrennten Eltern Matze und Rieke stehen in einem Konflikt, der Lea die Selbstfindung erschwert. Max Riemelt verkörpert den Vater Matze, der Lea bei ihrem Vorhaben unterstützt. Gina Henkel spielt die Mutter Rieke, die von der Teilnahme ihrer Tochter an der Show wenig begeistert ist.

Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter zieht Lea zu ihrem Vater, dessen Eltern und ihrer scheiternden Pension in einer thüringischen Kleinstadt. Dort findet sie ein Vorbild in ihrer Tante Kati, gespielt von Eva Löbau. Kati hat lange im Ausland gearbeitet und übernimmt nun mit EU-Mitteln die Sanierung eines lokalen Residenzschlosses. Diese Aufgabe macht sie jedoch in der strukturschwachen Provinz nicht unbedingt zu einer beliebten Figur. Pandora Film/Adrian Campean/Trimafilm veröffentlicht den Film, der einfühlsam mit den Themen Zugehörigkeit und Selbstbestimmung umgeht.