EVP-Chef Manfred Weber verhandelt mit Sozialdemokraten und Liberalen über eine feste Vereinbarung zur Sicherung der politischen Mitte im EU-Parlament und die Wahl von Roberta Metsola.

Die politische Dynamik im Europäischen Parlament ändert sich signifikant, da die konservative EVP-Fraktion unter der Führung von Manfred Weber neue Kooperationsformen mit den politischen Mitte-Gruppen anstrebt. Während in Deutschland die Diskussion um die Abgrenzung zur AfD intensiviert wird, setzt sich in Brüssel ein anderer Ansatz durch, der sachliche Mehrheiten mit rechten Fraktionen sucht, gleichzeitig aber eine straffe Koalition der Mitte etablieren will. Diese Entwicklung zielt darauf ab, die politische Stabilität in der zweiten Hälfte der aktuellen Legislaturperiode zu sichern und gleichzeitig die Einflussnahme rechtspopulistischer Kräfte auf Schlüsselpositionen einzudämmen.

Diplomatische Verhandlungen um eine feste Vereinbarung

Wie europäische Medienberichte ergeben, führen die EVP, die Sozialdemokraten und die Liberalen derzeit intensive Gespräche über die Schaffung einer verbindlichen Grundlage für die gemeinsame Arbeitsweise im Europaparlament. Das Ziel dieser Verhandlungen ist die Etablierung einer neuen, festgeschriebenen Brandmauer nach rechts, die eine ungewollte oder unbemerkte Koalition mit der Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) oder der Identität und Demokratie (ID) verhindern soll. Diese Initiativen sind nicht neu, doch die Dringlichkeit hat zugenommen, da konkrete Absprachen für die kommenden Monate getroffen werden müssen. Bereits im Mai hatte Politico über Versuche der Liberalen berichtet, die EVP durch den Druck der bevorstehenden Wahlen an die politische Mitte zu binden. Im Juli folgten Meldungen über mögliche schriftliche Verpflichtungen, die das Aushandeln von Gesetzen ausschließlich mit der politischen Mitte zum Ziel haben.

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Inhaltliche Schwerpunkte und Struktur der Arbeitsgruppen

Hinter den Kulissen wird bereits an einem gemeinsamen Papier gearbeitet, das die strategischen priorities der Mitte-Allianz definiert. Vier spezielle Arbeitsgruppen haben sich gebildet, um die wichtigsten Politikfelder zu bearbeiten. Eine Gruppe beschäftigt sich mit der Sicherung der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union, während eine andere Gruppe die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit behandelt. Eine dritte Arbeitsgruppe konzentriert sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft im globalen Kontext. Die vierte Gruppe ist der Verteidigung und der Außenpolitik gewidmet, was angesichts der geopolitischen Spannungen in Europa von zentraler Bedeutung ist. Diese strukturierte Herangehensweise soll sicherstellen, dass die Koalition nicht nur symbolisch, sondern auch inhaltlich handlungsfähig bleibt.

Koalitionsausschuss und politische Machtdemonstration

Neben den inhaltlichen Arbeitsgruppen wird sogar die Einrichtung eines Koalitionsausschusses nach deutschem Vorbild diskutiert. Dieser Ausschuss hätte die Aufgabe, Streitigkeiten innerhalb der Mitte-Blockade zu schlichten und die Einhaltung der Absprachen zu überwachen. Ein solches Gremium würde die Brandmauer nach rechts nicht nur deklaratorisch, sondern institutionalisch absichern. Der Druckmittel, das die Sozialdemokraten und Liberalen in diese Verhandlungen einbringen, ist die Frage der Parlamentspräsidentschaft. Die EVP braucht die Stimmen der Mitte, um ihre Ziele durchzusetzen, da sie allein oder mit rechten Fraktionen oft nicht die notwendige Mehrheit für die Kernziele erlangen kann. Diese Abhängigkeit zwingt die EVP zu Kompromissen, die die politische Mitte stärken.

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Strategische Bedeutung für Roberta Metsola

Ein zentrales Element dieser diplomatischen Manöver ist die politische Zukunft von Roberta Metsola. Die 47-jährige Malteserin aus der EVP-Fraktion strebt eine dritte Amtszeit als Präsidentin des Europäischen Parlaments an. Für diese Kandidatur ist sie jedoch auf die Unterstützung der Sozialdemokraten und Liberalen angewiesen. Sie lässt nicht zu, dass sie sich mit einer Mehrheit rechter Fraktionen ins Amt wählen lässt, da dies ihre Autorität und die Position der Mitte schwächen würde. Eine dritte Amtszeit für Metsola wird zudem als möglicher Karriersprungbrett für eine spätere EVP-Spitzenkandidatur gesehen, was die Nachfolge von Manfred Weber betreffen könnte. Die Zustimmung der Mitte ist daher für ihre Ambitionen unverzichtbar.

Szenarien und Fristen bis Mitte Januar

Falls sich die Parteien nicht auf eine Zusammenarbeit und die Absicherung der Brandmauer einigen können, drohen die Sozialdemokraten, eine eigene Kandidatin für die Parlamentspräsidentschaft ins Rennen zu schicken. Als potenzielle Gegenkandidatin wird Katarina Barley genannt, die 58-jährige deutsche Sozialdemokratin. Diese Option würde die Position der EVP schwächen und die Verhandlungsposition der Liberalen stärken. Bis zum 18. Januar soll laut Informationen des SPIEGEL alles über die weiteren Schritte und die Struktur der Vereinbarung geklärt sein. Diese Frist markiert einen wichtigen Wendepunkt in der internen Politik des Europäischen Parlaments und wird zeigen, ob die Mitte-Allianz tatsächlich handlungsfähig bleibt oder in inneren Konflikten zerbricht.