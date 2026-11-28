Der Dezember bedeutet für viele den Einstieg in den Winter und vor allem Vorfreude auf Weihnachten. Natürlich hat der Adventsmonat auch neue Bücher im Gepäck, unter anderem einen Literaturnobelpreisträger.

- Der Dezember bedeutet für viele den Einstieg in den Winter und vor allem Vorfreude auf Weihnachten. Natürlich hat der Adventsmonat auch neue Bücher im Gepäck, unter anderem einen Literaturnobelpreisträger.

Wirklich winterlich war es in den vergangenen Jahren nicht mehr im Dezember, eher ein verlängerter Herbst mit gelegentlichen Temperaturstürzen. Aber egal, wie das Wetter ist, mit gemütlichen Lesestunden träumen sich Buch-Fans in andere Welten. Und auch wenn das Wetter nicht gerade zuverlässig ist, können wir uns doch auf eines verlassen: Neue Bücher finden immer wieder den Weg in die Buchhandlungen. So auch im Dezember 2026.

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Der hat einiges zu bieten: Mit dabei sind das Finale einer beliebten Fantasy-Reihe, ein Literaturnobelpreisträger, eine Monster-Satire, spannende Krimis und faszinierende Romane.kommt nicht von alleine. Und was soll das eigentlich bedeuten, „ein gutes Leben“? Bagus erzählt von der Suche nach dem„Letzte Runde für Tisch 7“die einer Figur aus ihren düsteren Gemälden gleicht. Mit den Bildern versucht sie zu verarbeiten, dass Jahrzehnte zuvor ihre Eltern ermordet wurden, der