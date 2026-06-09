Neue Cannabis‑basierte Therapie Exilby verspricht Linderung bei chronischen Kreuzschmerzen mit neuropathischer Komponente

Vertanicals Medikament Exilby, ein standardisierter Cannabis‑Extrakt, erhält Zulassung für chronische Kreuzschmerzen mit neuropathischer Beteiligung. Klinische Studien zeigen signifikante Schmerzreduktion, Verbesserungen bei Schlaf und Mobilität, aber auch häufige Nebenwirkungen wie Schwindel und Müdigkeit. Das Präparat richtet sich an Patienten, bei denen herkömmliche Therapien nicht ausreichen.

Chronische Rückenschmerzen gehören zu den am häufigsten diagnostizierten Erkrankungen in Deutschland. Millionen Menschen leiden täglich an Schmerzen, die von einer einfachen Verspannung bis hin zu einer ausgeprägten neuropathischen Komponente reichen.

Das Schicksal von Yvonne Fröhlich, 45, veranschaulicht den typischen Verlauf vieler Betroffener: Was zunächst als gelegentlicher Rückenschmerz nach einem langen Arbeitstag begann, entwickelte sich innerhalb weniger Monate zu einem dauerhaften Leiden, das nicht nur die Lendenwirbelsäule, sondern bis ins Bein ausstrahlte. Begleitende Symptome wie Kribbeln, Taubheitsgefühle - und schließlich Schlafstörungen - veränderten ihren Alltag nachhaltig. Trotz konsequenter Physiotherapie, regelmäßiger Injektionen und einer breiten Palette von Schmerzmitteln blieb ein signifikanter Behandlungserfolg aus.

Fröhlich beschreibt, wie langes Sitzen am Schreibtisch und eine mangelnde Variation in Bewegungsabläufen zu einer Verschlechterung ihrer Körperhaltung führten, wodurch sowohl Rücken- als auch Nackenregion stark belastet wurden. Sie ist nicht die Einzige: Schätzungen zufolge leben rund sechs Millionen Menschen in Deutschland mit einschneidenden Rückenbeschwerden, wovon ein großer Teil auf chronische Kreuzschmerzen mit neuropathischer Beteiligung zurückzuführen ist.

Jährlich werden zudem über 16,5 Millionen Opioid‑Verordnungen ausgestellt, allein für Rückenschmerzen entfallen mehr als 2,7 Millionen davon, was die Dringlichkeit effektiver und sicherer Therapieoptionen unterstreicht. Eine mögliche Lösung könnte das neue Medikament Exilby sein, das vom Biopharmaunternehmen Vertanical entwickelt wurde und kürzlich die Zulassung zur Behandlung chronischer Kreuzschmerzen mit neuropathischer Komponente erhalten hat. Der Wirkstoff beruht auf einem standardisierten Cannabis‑Extrakt, dessen Wirksamkeit in mehreren klinischen Studien mit über 1.200 Patienten untersucht wurde.

Laut Unternehmensgründer Clemens Fischer führte die Behandlung zu einer signifikanten Schmerzreduktion, einer Verbesserung der Schlafqualität und einer erhöhten Mobilität. Die Studienergebnisse zeigten einen statistisch signifikanten Vorteil gegenüber Placebo, wobei die zusätzliche Schmerzreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Therapien als moderat, aber klinisch relevant eingestuft wurde. Besonders hervorzuheben ist, dass ein größerer Anteil der Probanden eine deutliche Linderung ihrer Symptome meldete und gleichzeitig Verbesserungen in der körperlichen Funktion erzielte.

Dennoch warnt Fischer ausdrücklich vor überzogenen Erwartungen: Exilby sei nicht als Medikament der ersten Wahl gedacht, sondern als Ergänzung für Patienten, bei denen konventionelle Therapien unzureichend wirken oder nicht infrage kommen. Wie bei vielen neuen Wirkstoffen stehen jedoch auch bei Exilby potenzielle Nebenwirkungen im Fokus der Diskussion. In den Studien wurden häufig Schwindel, Benommenheit und Müdigkeit als unerwünschte Ereignisse berichtet, insbesondere zu Beginn der Behandlung.

Fischer betont, dass diese Nebenwirkungen nicht vernachlässigt werden dürfen, und empfiehlt eine sorgfältige Abwägung des Nutzen‑Risiko‑Verhältnisses. Für Schmerzmediziner bedeutet dies, dass das Präparat nicht für jeden Rückenschmerzpatienten geeignet ist, sondern gezielt für jene, die unter einer neuropathischen Schmerzkomponente leiden und bei denen andere Therapieformen versagt haben. Die entscheidende Frage bleibt, welchen zusätzlichen Nutzen Exilby im Vergleich zu etablierten Behandlungspfade bietet und ob die moderaten, aber signifikanten Effekte langfristig die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig verbessern können.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich das neue Cannabis‑basierte Präparat als sinnvolle Ergänzung im Arsenal der Schmerztherapie etablieren kann





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