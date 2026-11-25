Brandon Aiyuk findet nach seinem turbulenten Abschied aus San Francisco ein neues Team. Bei den Washington Commanders trifft der Receiver auf einen alten Bekannten.

Brandon Aiyuk findet nach seinem turbulenten Abschied aus San Francisco ein neues Team. Bei den Washington Commanders trifft der Receiver auf einen alten Bekannten. -Team einigten sich am Mittwoch auf einen Vertrag für den Practice Squad, wie sein Agent Drew RosenhausDie 49ers hatten Aiyuk am 23.

November entlassen. Weil nach Ablauf der Trade-Frist kein anderes Team ihn innerhalb von 24 Stunden über die Waiver-Liste beanspruchte, wurde er zum Free Agent. In Washington trifft er auf Quarterback Jayden Daniels, mit dem er 2019 am College bei Arizona State spielte. Brandon Aiyuk unterschreibt bei den Washington CommandersAiyuk gehört zunächst nicht zum aktiven Kader.

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Bei den Receivern stehen unter anderem Stefon Diggs, Antonio Williams und Treylon Burks zur Verfügung. Terry McLaurin fällt verletzt für den Rest der Saison aus. Aiyuks Verhältnis zu den 49ers hatte sich seit den Vertragsverhandlungen 2024 verschlechtert. Damals einigten sich beide Seiten auf eine Verlängerung über vier Jahre und 120 Millionen US-Dollar.

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Noch in derselben Saison zog sich der Receiver eine schwere Knieverletzung zu und bestritt seither kein NFL-Spiel mehr. Nachdem Aiyuk mehrere teaminterne Reha-Termine versäumt hatte, strichen die 49ers Garantien in Höhe von rund 27 Millionen US-Dollar. Er erschien nicht mehr im Teamzentrum und brach den Kontakt zur Führung ab. San Francisco setzte ihn auf die Reserve-Liste für Spieler, die das Team verlassen haben; auch beim Offseason-Programm und im Trainingscamp fehlte er.

General Manager John Lynch und Head Coach Kyle Shanahan machten öffentlich klar, dass Aiyuk nicht zurückkehren würde. In seiner vergangenen vollständigen Saison hatte Aiyuk 2023 bei 75 gefangenen Pässen 1.342 Yards und sieben Touchdowns erzielt. Es war sein zweites Jahr in Folge mit mehr als 1.000 Receiving Yards. Mit den 49ers erreichte er in jener Saison den Super Bowl.