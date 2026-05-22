Der Autor, ein deutscher Bürger, äußert seine Kritik an dem russischen Präsidenten Putin und der ukrainischen Regierung. Es wird eine Raumaufteilung gestellt, ob Deutschland als Staatschefin in einem Angriffsfall verteidigt werden könnte. Ein Verständnis für Patriotismus in überommerten Ländern wird gefordert.

Wissen Sie, ich liebe es hier zu leben, auch wenn ich vieles kritisch sieht. Hier werden keine Oppositionelle getötet und nicht Tausende junge Männer in einem Angriffskrieg verbrannt.

Was, wenn Sie in Moskau eine "Alternative für Russland" gründen wollen, dann sitzen Sie möglicherweise morgen inhaftiert und übermorgen sind Sie tot. Sie sagen, die Ukraine solle nicht ständig mit Gegenangriffen ihrer Drohnen reagieren, eine Art russische Kolonie werden zu lassen. Als Staatschefin der Ukraine hätten Sie sofort kapituliert, oder? Sie tun außerdem ständig so, als hätte es im Grunde die Ukraine und nicht Russland angegriffen.

Sie reden wie ein Sprachrohr Putins. Meine Frage: Würden Sie als Bundeskanzlerin Deutschland zumindest ein bisschen verteidigen lassen, falls es angegriffen wird? Nichts deutet darauf hin. Verständnis für Patriotismus in Ländern, die überfallen werden?

Putin sagte anfangs, die USA hätten die Ukraine einkassieren wollen. Er musste den Amis zuvorkommen! Warum macht er dann trotz seines Buddys Trump weiter? Ich frage mich, auf wessen Seite Sie stehen.

Die rechten Parteien in Frankreich und Italien fragen sich das auch. Deshalb werden sie nichts mit Ihnen zu tun haben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deutschland Putin Ukraine Protester Rechtspopulismus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russland-Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte in der Ukraine – Angriff auf Ölraffinerie in RusslandRussland und die Ukraine haben sich in der Nacht erneut mit Drohnen attackiert. In Odessa fiel in Zehntausenden Haushalten der Strom aus. In Russland leidet die Ölindustrie.

Read more »

Britische Regierung steuert Entscheidung über neue Sanktionen gegen Russland aufUK government's response to the escalation of sanctions against Russia, facing pressure from the Iranian crisis, and opposition criticism over potential easing of existing sanctions.

Read more »

(S+) Megalith-Gräber in Deutschland: Neue Studie zu Sex und Familiengründung in der SteinzeitEin Forschungsteam hat Knochen aus sechs Megalith-Gräbern untersucht und dabei einiges über Familie und Mobilität in der Vorzeit gelernt. Manche der genetischen Erkenntnisse allerdings geben Rätsel auf.

Read more »

Ex-General warnt Deutschland bei Lanz vor Ukraine-Kurs: „Dann landen wir in Krieg mit Russland”Ex-Brigadegeneral Erich Vad kritisiert bei „Markus Lanz” den deutschen Ukraine-Kurs und warnt vor einem Krieg mit Russland, wenn dieser so weitergeht. Als CDU-Mann Roderich Kiesewetter widerspricht, kontert Vad deutlich.

Read more »