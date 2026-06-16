Neue Couch für kleine Räume: Das Domo 2-Sitzer Sofa 'Calais' von Lidl

Das Domo 2-Sitzer Sofa 'Calais' von Lidl verbindet modernes Design mit wohnlicher Gemütlichkeit und ist perfekt für kleine Wohnräume geeignet. Es ist ergonomisch geformt, bietet Platz für entspannte Abende zu zweit und ist in Creme und Dunkelgrau erhältlich.

Für viele Menschen ist das Wohnzimmer der Mittelpunkt des Zuhauses. Hier wird entspannt, gelesen, gestreamt, Kaffee getrunken und mit Freund*innen zusammengesessen. Doch gerade in kleinen Räumen kann die Suche nach dem passenden Sofa schnell schwierig werden.

Es soll bequem sein, gut aussehen und trotzdem nicht den ganzen Raum einnehmen. Nun gibt es für alle, die wenig Platz haben und trotzdem nicht auf ein stilvolles Möbelstück verzichten möchten, eine schöne Lösung. Das Domo 2-Sitzer Sofa 'Calais' von Lidl verbindet modernes Design mit wohnlicher Gemütlichkeit. Sanfte Rundungen, fließende Linien und ein einladendes Gesamtbild sorgen dafür, dass das Sofa weich und harmonisch wirkt.

Dadurch passt es auch in kleinere Wohnzimmer. Erhältlich ist es in Creme und Dunkelgrau, sodass ihr je nach Einrichtung eine helle, freundliche oder eine etwas ruhigere Variante wählen könnt. Mit Maßen von etwa 160 x 86 Zentimetern ist das Sofa kompakt genug für kleinere Räume, bietet aber trotzdem Platz für entspannte Abende zu zweit. Die maximale Belastung beträgt 150 kg.

Auch der Komfort kommt nicht zu kurz, denn das Sofa ist ergonomisch geformt und soll dadurch ein angenehmes Sitzgefühl bieten. Das Domo 2-Sitzer Sofa 'Calais' in Dunkelgrau misst etwa 144 x 77 x 77 Zentimeter und ist damit sogar noch etwas kompakter. Das Stoffsofa kommt mit einer praktischen Abdeckhaube, die im Alltag sehr nützlich sein kann. Der robuste Holzrahmen, hochwertige Federn und hochdichte Schaumstoffkissen sorgen für Stabilität und Komfort.

Mit einem Gewicht von 21,5 Kilogramm eignet es sich gut für kleine Wohnungen, in denen ein gemütlicher, aber nicht zu großer Sitzplatz gefragt ist. Damit ein kleines Sofa richtig schön wirkt, kommt es auf die Details an. Wählt am besten wenige, aber passende Accessoires. Zweireihen oft schon aus, um den Look gemütlicher zu machen.

Zu Creme passen Beige, Salbei, Rosé oder warme Brauntöne besonders gut. Beim dunkelgrauen Modell könnt ihr mit hellen Kissen, Strukturstoffen oder einem Teppich in Naturfarben für einen schönen Kontrast sorgen





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