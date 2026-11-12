Neue Cyborg-Technologie: Solar Crown verändert Zeitgefühl durch Wärme

Der Künstler Neil Harbisson präsentierte die Solar Crown, ein Implantat zur Steuerung des Zeitgefühls via Wärmesignale. Wissenschaftler betiteln die Machbarkeit mit Grenzen, da die innere Uhr komplexer reagiert.

Der britisch-spanische Künstler Neil Harbisson hat ein neuartiges biotechnologisches Projekt vorgestellt, das die Grenzen zwischen menschlicher Wahrnehmung und maschineller Datenüberwachung neu definiert. In der italienischen Zeitung Repubblica präsentierte der 44-Jährige seine neueste Innovation: die Solar Crown. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Art Krone, die permanent am Kopf getragen wird und durch einen beweglichen Wärmepunkt neue sensorische Fähigkeiten bietet. Der Kernzweck dieser Technologie liegt in der gezielten Beeinflussung der menschlichen Zeitwahrnehmung.

Funktion und Mechanismus der Solar Crown

Das Gerät erzeugt einen lokalen Wärmepunkt, der sich im Laufe des Tages kontinuierlich über die Kopfhaut bewegt. Diese wandernde Wärme dient zunächst als visueller oder taktiler Anker für die Uhrzeit, an den sich der Träger gewöhnt. Sobald diese Gewöhnung erfolgt ist, möchte Harbisson die Geschwindigkeit dieses Wärmepunktes manuell steuern. Das zugrundeliegende Konzept ist radikal: Durch die Beschleunigung oder Verlangsamung des wandernden Punktes soll sich auch das subjektive Empfinden der Zeit entsprechend verändern. Ein schnellerer Punkt soll das Gefühl erzeugen, dass die Zeit schneller vergeht, während ein langsamerer Punkt die Zeit dehnen soll.

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Wissenschaftliche Einordnung durch Professor Wittmann

Die Frage, ob das menschliche Gehirn einen wandernden Wärmereiz als Zeitsignal interpretieren kann, wurde von Experten untersucht. Der Wissenschaftler Wittmann bestätigte, dass diese Grundidee grundsätzlich funktionieren kann. Allerdings wies er auf wichtige physiologische Einschränkungen hin. Solche sensorischen Tricks zur Zeitmanipulation wirken laut Wittmann vor allem bei kurzen Zeitspannen von Sekunden und Minuten, möglicherweise auch bei wenigen Stunden. Einen vollständigen 24-Stunden-Rhythmus können solche Signale jedoch nicht allein steuern, da der innere Biorhythmus primär durch den natürlichen Wechsel von Licht und Dunkelheit reguliert wird.

Trotz dieser wissenschaftlichen Einschränkung bewertet Wittmann Harbissons Ansatz als interessant. Der Künstler versucht explizit, Wärme als unabhängigen Zeitgeber zu nutzen, um sich nicht allein auf das Tageslicht zu verlassen. Wittmann räumte ein, dass es schwierig sein wird, einen eigenständigen Effekt des Wärmereizes im komplexen System des 24-Stunden-Tagesrhythmus nachzuweisen, da dem Körper viele andere Signale den Tagesverlauf anzeigen. Die Theorie bleibt also theoretisch gültig, hat aber praktische Limitierungen bei der Long-Range-Anwendung.

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Historischer Hintergrund und frühere Implantate

Harbisson kommt mit Achromatopsie zur Welt, einer seltenen Erkrankung, die dazu führt, dass er seine Umwelt nur in Schwarz, Weiß und Grau wahrnimmt. Um diese sensorische Lücke zu schließen, ließ er sich im Jahr 2004 eine spezielle Antenne am Hinterkopf implantieren. Diese Antenne transformiert Lichtfrequenzen in hörbare Töne, wodurch Harbisson Farben akustisch erfassen kann. Was ursprünglich dazu dienen sollte, einfach Farben unterscheiden zu können, entwickelte sich zu einer tiefgreifenden Veränderung seiner Realitätswahrnehmung. Er beschreibt die Antenne als festen Bestandteil seiner Wahrnehmung.

Im Laufe der Jahre hat sich sein Gehirn an diese neue Art der Frequenzwahrnehmung so stark gewöhnt, dass er heute sogar in Farben träumt, die er nicht sehen kann. Zudem nimmt er über die Antenne heute Ultraviolett- und Infrarotstrahlung wahr, die für das normale menschliche Auge unsichtbar sind. Dies zeigt die plastische Fähigkeit des menschlichen Gehirns, neue sensorische Kanäle zu integrieren und als primäre Wahrnehmungsmodalität zu nutzen. Harbisson selbst betonte, dass er Frequenzen hören kann, die jenseits des normalen Spektrums liegen.

Erweiterung des Cyborg-Konzepts durch andere Künstler

Harbissons Ansatz ist Teil einer größeren Bewegung, die Mensch und Technik enger miteinander verbinden will. Andere Künstler experimentieren ebenfalls mit solchen Implante. Ribas trägt zum Beispiel einen Sensor im Körper, der Erdbeben weltweit registriert und diese als Vibrationen für den Träger spürbar macht. Eine Organisation unterstützt diese Entwicklung, indem sie neue Wege der sensorischen Erweiterung vorantreibt. Diese Projekte demonstrieren, wie Technologie dazu dient, menschliche Grenzen zu erweitern und neue Realitäten zu erschließen.

Der spanische Künstler Manel Muñoz trägt Sensoren am Kopf, die Veränderungen des Luftdrucks spürbar machen. Diese Sensoren ermöglichen es ihm, atmosphärische Druckänderungen direkt zu erfahren. Solche Technologien verdeutlichen das Bestreben, die Wahrnehmungsgrenzen des menschlichen Körpers zu erweitern. Die Solar Crown von Neil Harbisson fügt sich in diese Reihe ein, indem sie thermische Signale zur Steuerung der subjektiven Zeitwahrnehmung nutzt. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Technologien in der breiten Öffentlichkeit durchsetzen werden.