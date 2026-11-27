Die neue Serie Sonnental mit Lisa Vicari startet im März 2027 auf HBO Max. Die Macher von Dark und 1899 kehren zurück zum Thema Ritualmorde.

Die von Jantje Friese und Baran bo Odar produzierte neue Netflix- und Dark -Abschiedsserie Sonnental findet ihren neuen Platz auf HBO Max. Die Ermittlerin Anja Vogler, dargestellt von Lisa Vicari, ermittelt in ihrer Heimatstadt Sonnental gegen Ritualmorde. Die Handlung verknüpft diese Fälle mit der privaten Vergangenheit der Hauptfigur und ihrem Sohn.

Handlung und Hauptdarsteller der neuen Krimiserie

Die zentrale Handlung der Serie konzentriert sich auf BKA-Profilerin Anja Vogler, die in ihre Heimatstadt Sonnental zurückkehrt. Dort untersucht sie grausame Ritualmorde, die nach Figuren aus einem fiktiven Rahmen inszeniert wurden. Während dieser Ermittlungen wird Voglers eigene Vergangenheit wieder lebendig, da in Sonnental auch der Sohn lebt, den sie einst zurückgelassen hat.

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Die Hauptrolle der Ermittlerin übernimmt die deutsche Schauspielerin Lisa Vicari. Zuvor war sie vor allem durch ihre Rolle in der Netflix-Serie Dark sowie in der Serie Hijack bekannt geworden. Peter Kurth verkörpert den Ermittler Norbert Troschitz, wie man ihn bereits aus Babylon Berlin kannte. Zum weiteren Ensemble gehören Jan Friedrichsen, Iris Böhm und Merlin Rose.

Macher hinter Dark und 1899 wechseln zu HBO Max

Jantje Friese und Baran bo Odar sind als ausführende Produzenten für die neue Produktion verantwortlich. Die beiden hatten mit der Serie Dark eine große Anzahl von Zuschauern überzeugt. Ihre vorherige Serie 1899 wurde nach nur einer Staffel von Netflix abgesetzt. Für die neue Arbeit haben sich die Macher nun für die Streamingplattform HBO Max entschieden.

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Regie für die Serie führte Lennart Ruff. Die Drehbücher stammen maßgeblich von Matija Dragojević und Co-Headwriter Bob Konrad. Bob Konrad war zuvor bereits für die Serie Kleo tätig. Die Zusammenarbeit bei Dark und 1899 zeigt die enge Verbindung zwischen den kreativen Kräften hinter dem Projekt.

Streamingstart und thematische Anknüpfung

Der genaue Streamingstart der Serie steht noch nicht fest, ein Startfenster ist jedoch ab März 2027 sicher. Sonnental umfasst zunächst sechs Episoden. Unter dem ersten Trailer auf YouTube bekunden zahlreiche Fans bereits ihre Erwartungshaltung an das neue Projekt. Die Fans bescheinigen dem Projekt große Vorfreude.

Thematisch könnte die neue Serie an Dark anknüpfen. Im Fokus stehen Fragen zur Erziehung, zu Schuld, zu Strafe und zu Vergebung. Damit setzt die Produktion auf bewährte emotionale und narrative Elemente, die die Macher in ihren vorherigen Arbeiten etabliert haben.