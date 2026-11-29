Neue Erkenntnisse zum Tötungsdelikt in Rahlstedt: Der 27-Jährige und sein mutmaßlicher Angreifer kannten sich offenbar. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Neue Erkenntnisse zum Tötungsdelikt in Rahlstedt: Der 27-Jährige und sein mutmaßlicher Angreifer kannten sich offenbar. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. Ein 27-Jähriger wird in einem Mehrfamilienhaus in Rahlstedt angeschossen und stirbt wenig später im Krankenhaus.

Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zu der Das Opfer kam am Samstagabend offenbar gerade nach Hause. Nach MOPO-Informationen soll ihm der mutmaßliche Täter dort im Treppenhaus aufgelauert haben. Es kam zum Streit – dann fiel ein Schuss. Der 27-Jährige wurde am Oberkörper getroffen.

Advertisement

Nachbarn leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Notruf. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.