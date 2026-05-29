Neue Details über den Ski-Unfall von Michael Schumacher

Der damalige Rettungshubschrauber-Pilot Yannick Dainese hat erstmals über den Einsatz in Méribel gesprochen. Er erinnert sich an den dramatischen Tag, an dem Michael Schumacher schwer verletzt wurde.

Mehr als zwölf Jahre nach dem dramatischen Ski-Unfall von Michael Schumacher kommen nun neue Details ans Licht. Der damalige Rettungshubschrauber -Pilot Yannick Dainese hat erstmals über den Einsatz in Méribel gesprochen.

Der siebenmalige Weltmeister war 2013 in den französischen Alpen schwer gestürzt und zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Schumacher wurde ins künstliche Koma versetzt. Seit diesem Tag lebt der erfolgreichste deutsche Formel-1-Fahrer der Geschichte weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Im Interview mit der französischen Sportzeitung L'Équipe erzählt Yannick Dainese, er sei am 29.

Dezember 2013 als Pilot für SAF Hélicoptères im Einsatz gewesen. An diesem Tag kam der Notruf im Skigebiet Méribel: eine verletzte Person, die schnellstmöglich ins Krankenhaus muss. Dainese schildert: Ein Rettungssanitäter sprang mit dem Arzt aus dem Hubschrauber und sagte zu mir: Wir holen Schumacher! Doch das war es nicht.

Dainese erklärt: Aber als der Einsatzleiter uns befahl, unsere Mikrofone und GoPro-Kameras abzuschalten und Journalisten zu verbieten, uns zu begleiten, begriff ich, dass es stimmte. Der damalige Pilot erinnert sich, dass die Piste abgesperrt wurde. Nur wenige Menschen waren vor Ort, darunter die Ärzte und Rettungskräfte. Dainese beschreibt die Situation: Niemand sprach.

Jeder konzentrierte sich ausschließlich auf seine Aufgabe. In einem 25-minütigen Flug wurde Schumacher dann ins Krankenhaus nach Grenoble gebracht. Während die Ärzte Schumachers Zustand überwachten, habe in dem Hubschrauber beinahe Stille geherrscht, so Dainese. Das Ausmaß der Verletzungen war dem Piloten damals noch nicht bekannt, erzählt er.

Dainese, der damals nach eigenen Angaben kein Formel-1-Fan war, habe die Bedeutung des Einsatzes erkannt, erzählt er. Er erklärt: Unbewusst war der Druck da, weil ich wusste, dass er wie ein Gott verehrt wurde. Er betont jedoch: Aber für mich war er einfach nur ein weiterer schwer verletzter Mensch. Wenige Tage nach dem Unglück kehrte der Pilot erneut zum Krankenhaus zurück, um einen anderen Patienten zu transportieren.

Der Anblick habe sich ihm eingebrannt: Es waren so viele Busse, rote Fahnen und Menschen überall, dass sich das Krankenhausgelände in eine Formel-1-Rennstrecke verwandelt hatte. Es war unglaublich. Dass er sich bislang nicht öffentlich zu dem dramatischen Einsatz geäußert habe, begründet Dainese mit Respekt: Er habe stets die Privatsphäre der Familie Schumacher wahren wollen. Der siebenmalige Weltmeister ist seit dem schweren Unfall 2013 nicht mehr öffentlich aufgetreten. Seine Privatsphäre wird weiterhin geschützt





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